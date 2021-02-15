وزير الأوقاف للنواب: أقل إمام يتعين بالليسانس يتحصل على 4075 جنيها بـ زيادة 216%

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، توجه الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو تحسين الأحوال المالية والمعيشية للأئمة، والاهتمام بتدريب وتأهيل الأئمة.





جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة، لمناقشة بيان وزير الأوقاف فيما يخص الأئمة وخطباء المكافأة، بحضور وزير الأوقاف.





وقال الوزير: " في عهد الرئيس السيسي، حدث تحول نسبي في مرتبات الأئمة، وليس الأئمة فقط، بل هناك فئات أخري في المجتمع، وما قمنا به في هذا الصدد مع الأئمة أفضل بكثير مما حدث مع نفس الكادر الوظيفي في جهات أخري".





وأكد وزير الأوقاف أنه بعد إقرار قانون صندوق الوقف الخيري، سيكون أحد الأدوات لتحسين أحوال الأئمة، قائلا: "علي السنة المالية الجديدة سيكون متاح نعمل حاجة"، مضيفا أن توجه الدولة وتوجيهات القيادة السياسية، بأن يكون الوضع المالي للإمام لابد أن يتناسب مع مكانته العلمية.





واستعرض وزير الأوقاف إجراءات تحسين أحوال الأئمة وما تم خلال فترة تولي رئیس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، قائلا: "عند تولي منصب الوزارة وقبل تولي الرئيس كان إجمالي ما يتقاضاه الإمام 1288 جنيها قبل الاستقطاعات، وبلغت بعد الاستقطاعات حوالي 860 جنيها، والآن أقل إمام يتعين بالليسانس 4075 جنيها بزيادة 216 %، ويتقاضى الحاصل علي الدكتوراة 5000 جنيه بزيادة 253% عما كان يتقاضاه، فأقل زيادة للأئمة حديثي التعيين بلغت 2787 جنيها، في حين بلغت زيادة الأئمة الحاصلين على الدكتوراة 3943 جنيها، بالإضافة لتوفير الزي لهم".





وتابع: "وبالنسبة لهيئة الأوقاف فقد بلغ إجمالي ما تحققه 560 مليون جنيه بالسنة، هذا المبلغ تدرج بعد ضبط أحوال الهيئة إلي مليار وخمسمائة وأربعين مليون جنيه بزيادة 900 مليون جنيه إضافية".





واستكمل الوزير: "بالرغم من أزمة كورونا والأحداث التي تمر بها دول العالم، فهيئة الأوقاف في العام الماضي حققت إيرادات بنسبة مليار وخمسمائة





وأربعين جنيها، وهذا العام في السبعة أشهر الأولي حققنا نسبة نمو بالإيرادات 20.8% بما يقرب من 163 مليون جنيه زيادة عن نفس المدة من العام الماضي".



