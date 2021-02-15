ضبط 24 طن دواجن مجهولة المصدر في كفر الشيخ ..صور

نجحت مديرية التموين بكفر الشيخ، بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك والطب البيطري، اليوم الإثنين، في ضبط 24 طن دواجن مجهولة المصدر ومذبوحة بدون إشراف طبى بيطرى، داخل مجزر بمدينة بيلا.





تأتي هذه الحملة، بتوجيهات المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والدكتور أيمن عبد اللاه، وكيل وزارة الطب البيطري، ورجب نايل، رئيس جهاز حماية المستهلك.





وضمت الحملة في عضويتها، الدكتور رامي سلامة، رئيس قسم الصحة العامة والمجازر والتفتيش على اللحوم بإدارة الطب البيطري، وعادل البيلي، نائب رئيس مركز ومدينة بيلا، ورضا داود، وحمدي النوساني، بالرقابة التموينية، وأعضاء جهاز حماية المستهلك، ومجلس مدينة بيلا.





وأسفرت الحملة عن ضبط 24 طن دواجن تم ذبحها بدون إشراف طبي بيطري عليها، داخل مجزر بمدينة بيلا، تمهيدًا لعرضها للبيع بالأسواق.





تم التحفظ علي الكميات المضبوطة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



