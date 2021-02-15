بمشهد من مسلسل البرنس.. مروة الأزلي تحتفل بعيد الحب

حرصت الفنانة مروة الأزلي، على تهنئة جمهورها بعيد الحب من خلال مشاركتها فيديو عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".





ونشرت مروة الأزلي مقطع فيديو من مسلسل البرنس جمعها بالنجم "إدوارد"، وكتبت تعليقا على قائلة: "لما ترجع ورثك ابقي تعالي احضن يا حبيبي.. بمناسبه عيد الحب وكده 😂❤️".





وشاركت مروة الأزلى فى مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان ونور وأحمد زاهر ورحاب الجمل وسلوى عثمان وإدوارد ومحمد علاء وغيرهم من النجوم‎.‎





مسلسل "البرنس" تدور أحداثه فى إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" يجسد شخصيته محمد رمضان الذي يعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه.



