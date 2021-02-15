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وكيل النواب محمد أبو العينين عن البدري فرغلي: تشهد هذه القاعة صولاته وجولاته واستجواباته

الإثنين 15/فبراير/2021 - 06:57 م
النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
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عبد الخالق صلاح
نعت الإعلامية عزة مصطفي القيادي العمالي الراحل البدري فرغلي، الذي كان عضوا في مجلس النواب في السابق. 


وعرضت عزة خلال برنامج «صالة التحرير»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»، كلمة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب والتى نعى فيها النائب البدري فرغلي قائلا: "تشهد هذه القاعة صولاته وجولاته واستجواباته، وكان أمينا على المسئولية، ومجهوداته كانت تهز الحكومات".

وأضاف: "النائب البدري فرغلي أدى رسالته بكل اقتدار، رحم الله البدري فرغلي وأسكنه فسيح جناته، سائلين الله أن يبدله دارًا خيرًا من داره وأهلا خيرًا من أهله".

ودعت أعداد غفيرة من المشيعين من أبناء محافظة بورسعيد يتقدمهم المحافظ اللواء عادل الغضبان والقيادات التنفيذية والشعبية المناضل البدري فرغلي صاحب قضية الدفاع عن أصحاب المعاشات وعضو مجلس الشعب السابق، الذي وافته المنية ظهر اليوم الإثنين، عن عمر يناهز 74 عامًا.
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