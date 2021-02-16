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اقتصاد

البنك المركزى: 3.513 تريليون جنيه ودائع غير حكومية في سبتمبر الماضي

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 09:00 ص
البنك المركزي
البنك المركزي
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محمد يحيي
ارتفعت الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية إلى 3.513 تريليون جنيه في سبتمبر مقابل 3.424 تريليون جنيه في أغسطس الماضي ومقارنة بـ 3.3 تريليون جنيه في يوليو 2020.


وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول ودائع القطاع العام بالعملة المحلية إلى 65.3 تريليون جنيه في سبتمبر الماضي مقابل 64.53 مليار جنيه في أغسطس السابق ومقارنة بـ63.953 مليار جنيه في يوليو 2020.




ووصل حجم ودائع القطاع الخاص إلى نحو 452.32 مليار جنيه في سبتمبر السابق مقابل 433.6 مليار جنيه أغسطس السابق ومقارنة بـ414.031 مليار جنيه في يوليو الماضي.


وسجلت ودائع القطاع العائلي نحو 3 تريليون جنيه في سبتمبر الماضي مقابل 2.92 تريليون جنيه في أغسطس السابق ومقارنة بـ 2.9 تريليون جنيه في يوليو 2020.

وبلغت ودائع القطاع الخارجي نحو 11.8 مليار جنيه مقابل 11.9 مليار جنيه في أغسطس السابق ومقارنة بـ 13.3 مليار جنيه في يوليو الفائت.

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