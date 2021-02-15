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برلمان

بحضور رئيس الحكومة.. إسكان النواب توضح كواليس اجتماع حل أزمة تراخيص المباني

الإثنين 15/فبراير/2021 - 06:59 م
مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء
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حسن رضوان
قال إيهاب منصور، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن سبب اجتماع هيئة مكتبي لجنتي الإسكان والإدارة المحلية بحضور رئيس الحكومة والوزراء المعنيين فى ملف الإسكان، هو إشكاليات التراخيص وإصدارها وإجراءات استخراجها.

وأكد "منصور"، لـ"صدى البلد"، أن هناك إشكاليات كبيرة تواجه المواطن فى استخراج رخصة لبناء عقار، والاجتماع تناول الحلول التى من شأنها التخفيف على المواطنين، وكان أبرزها تقليل الخطوات والتكلفة والوقت ومنع الفساد.

وأوضح أن رئيس الوزراء والوزراء المعنيين يقومون بالتنسيق مع أعضاء البرلمان المتخصصين؛ لاستخراج الحلول اللازمة لهذه المشكلات.

وتابع "هدفنا التسهيل على المواطن ومنع الفساد لأنه كان بيدفع فلوس خارج الإطار الرسمي".

وقال إن من ضمن الحلول مشاركة الجامعات في هذه المنظومة الجديدة من خلال وزارة التعليم العالي ونقابة المهندسين كل في اختصاصه.

وتابع النائب "شرفت في السابق فى وضع اللائحة التنفيذية لقانون التصالح وشرف لى المشاركة فى هذه المنظومة الجديدة الهامة أيضا".

وأوضح النائب، أن هذا الاجتماع هو الاول بالنسبة للجنتى الادارة المحلية والاسكان ولكن هو امتداد لاجتماعات كثيرة عقدت فى الفترة السابقة حيث انى نقيب مهندسي الجيزة وكان للنقابة دور كبير فى العمل المشترك والتعاون.

وأضاف أن لجنة الإدارة المحلية طلبت مهلة من الوقت لدراسة الموضوع والتشاور مع باقى أعضاء اللجنة وسيتم تحديد موعد آخر للاجتماع الآخر.

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