وزير البترول: رغبة من الشركات العالمية للدخول في مزايدات السوق النفطي

كشف طارق الملا، وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس، عن رغبة الشركات العالمية في الدخول في المزايدات المطروحة في السوق النفطي المصري.





وأضاف "الملا"، أن قطاع التعدين في مصر لم يكن يأخذ حظه الكافي من الاهتمام خلال الفترات السابقة، موضحا أن ذلك يعود لعدة أسباب منها التحديات التي كانت تواجه قطاع التعدين.





جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمود؛ لمناقشة بيان وزير الطاقة والثروة المعدنية، والذي ألقاه أمام الجلسة العامة للمجلس.





وقال إنه تم اعتماد خارطة طريق للنهوض بالقطاع من خلال عدد من الإجراءات، أولها خارطة طريق بإقرار عدد من التشريعات الخاصة بالتعدين من خلال مجلس النواب.





ولفت إلى أن الإطار التشريعي لم يكن يجذب أي مستثمر في قطاع التعدين ولم يكن بالقدر المطلوب، موضحا أنه تم العمل على إطار آخر وهو الترويج لقدرات مصر في التعدين من خلال استخدام آليات أسهل ومحفزات وصلاحيات أكبر في الثروة المعدنية.





وكان "الملا"، أكد أن الوزارة عملت على جذب المزيد من الاستثمارات للبحث والكشف عن المواد النفطية في العديد من المناطق وخصوصا في منطقة البحر الأحمر وهي الأول مرة.





وقال إن الوزارة قامت بتوقيع العديد من الاتفاقيات الدولية الهادفة للبحث والاستكشاف في القطاع النفطي، مؤكدا أن مجلس النواب ساهم في تحقيق هذا النجاح عبر الموافقة على مثل هذه الاتفاقيات.





ولفت إلى أن هذه الاتفاقيات والشراكات الجديدة اتسمت بجذب استثمارات لشركات عالمية عملاقة مثل أكسون موبيل وشيفرون للعمل فى مصر فى مناطق جديدة بالبحرين المتوسط والأحمر.