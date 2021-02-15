تحكيم معرض المسابقة الدولية للعلوم والهندسة ببني سويف "أون لاين"

أجرت اليوم مديرية التربية والتعليم ببني سويف التقييم النهائي لمعرض المسابقة الدولية للعلوم والهندسة بمركز التطوير التكنولوجى ببنى سويف، وذلك تحت رعاية المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، والذي تضمن إجراء التحكيم "On line" ل 45 مشروعا في عدد من المجالات العلمية والتطبيقية.





وضمت لجنة التحكيم نخبة من الأكاديميين من المتخصصين بكلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة وأعضاء توجيه العلوم بالمديرية، وفي حضور سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم، وائل شكر الله مدير إدارة التدريب بالوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وماجد أبوسيف مدير المركز التكنولوجي.





وشهد التقييم عمل مداخلات مع الطلبة ولجنة التحكيم بشأن المشروعات المقدمة في المسابقة، حيث وجهت وكيلة الوزارة سهام يوسف كلمة تشجيع للطلبة المشاركين على أعمالهم المقدمة، وتوجيه الشكر للجنة التحكيم ولتوجيه العلم والتطوير التكنولوجى وكل القائمين على إنجاح هذا العمل الذى يتم لأول مرة أون لاين وبشكل يحقق أهداف المسابقة.

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