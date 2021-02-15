هواية وتجارة.. إقامة أول سوق لتجارة الحمام بالعريش.. الغاوي والبلدي أشهر الأنواع.. وسلالة مودينا الجوز بـ 500 جنيه

- إقامة أول سوق لتجارة الحمام بالعريش

- تربية الحمام هواية وحرفة للتجارة

- أول سوق يتم تنظيمه لتشجيع الشباب وإتاحة فرص عمل





نظم عدد من شباب العريش بمحافظة شمال سيناء، أول سوق لبيع الحمام بمختلف أنواعه كل يوم جمعة، بمنطقة سد وادي العريش، باعتبارها منطقة مفتوحة ومناسبة للعرض، وهو أول سوق يتم تنظيمه بهدف تشجيع الشباب وإتاحة فرص عمل أمامهم وتنمية الهوايات لدى الراغبين في تربية الحمام.





وقال أحمد محمد الشريف، إن والده يمتلك صيدلية بيطرية، ويتردد عليها اعداد كبيرة لشراء الادوية للطيور ، وطلب الاستشارات الطبية للتعامل مع أنواع الحمام من اجل التربية، أو عمل مشروع للبيع، وقد تلاحظ وجود اهتمام كبير بتربية الحمام حتي تحول الي مشاريع تدر علي الأسرة دخلا وفيرا.





وأكد "من هنا جاءت الفكرة لطرح مشروع عملي أمام ابناء مدينة العريش ،بعمل سوق مفتوح لبيع الحمام علي سد مجري وادي العريش باعتبارها منطقة مفتوحة، حيث تم طرح الفكرة علي صفحات التواصل الاجتماعي، ولاقت ترحيبا كبيرا ومشاركة فعالة من جانب الشباب الذين قاموا بعرض أنواع متعددة من سلالات الحمام خاصة حمام التربية والزاحل والرومي والكوشك والبلدي والكنح".





وأضاف أن أشهر أنواع الحمام فى السوق نوعين " الغاوى " "والبلدى" وهناك إقبال على الحمام الغاوى من المواطنين نظرا لسلالته الجيدة واستخدامه كمشروع صغير يعطي إنتاجها ويحقق عائدا مجزيا.





وأوضح أن تربية الحمام غير مكلفة ونظيفة وعائدها جيد جدا، لذا فإن الكثير من الشباب من حملة المؤهلات المتوسطة يلجأون إلى تربية الحمام فى المنازل وخصصوا لها مساحات صغيرة وهم الآن تجار كبار، ولا ينتظرون الوظيفة الميرى.





وقال احمد العيسوي من أبناء العريش، إن المشروع يتيح فرصة التعرف علي معلومات جديدة عن الحمام وكيفية التربية والعلاج عند الاصابة بالمرض ، و أماكن التربية وعمليات التهوية وأنواع الحبوب المستخدمة في التغذية، والكثير من الشباب يلجأون لاستغلال أسطح المنازل لعمل مشروع التربية من أجل البيع، وآخرون يعتبرونها هوايتهم المحببة في تربية الحمام والاهتمام به.





وأضاف محمود الوزير، من مؤسسي السوق، إن السوق يقام يوم الجمعة من كل أسبوع، لإتاحة الفرصة لمن يريد المشاركة، من أجل تشجيع الشباب علي العمل، وتحقيق دخل إضافي، إلى جانب الحفاظ على السلالات والعمل على نشرها، والاستفادة من المناخ المتوفر في المنطقة الذي يساعد على تربية الحمام.





وقال إن سعر جوز الحمام يتفاوت حسب نوع السلاله، ويبدأ من 55 جنيها إلى 60 جنيها للبلدي ويتغير السعر بتغير أنواع الحمام المعروض فى السوق والذى يوجد به أنواع كثيرة ومختلفة الأحجام من ٣٠٠ إلى ٥٠٠ جنيه حسب النوعية، فهناك سلالة تسمي "مودينا" يصل سعر الجوز منها لـ ٥٠٠ جنيه، وأنواع أخري تباع بـ ٣٥٠ جنيها.