بعد مشاركة منى زكي وإياد نصار في حملة شوف بعيني .. ما هو مرض ضمور الشبكية وأسبابه؟

ضمن حملة توعية بمرض بصري، شارك عدد من الفنانين في حملة للتوعية بمرض بصري، من خلال نشر صورتين متماثلتين له، يظهر في إحداها بصورة واضحة والأخرى مشوشة، ومنهم الفنان إياد نصار، والفنان أحمد فهمي، والفنانة منى زكي والفنانة إنجي المقدم وذلك ضمن حملة (شوف بعيني).





وكتب الفنانون عبر حسابهم الرسمي على فيسبوك: "الصورة دي مفيهاش حاجة غلط، دي صورة طبيعية لكن من عين شخص مصاب بضمور في الشبكية المعروف بـ Macular Degeneration".





وتابعوا أن هذا المرض يعد نوع من أنواع ضعف البصر والذي يجعل الشخص يفقد النظرة المركزية والتفاصيل الدقيقة التي في الصورة، وهذا الشخص يكون بحاجة لمعرفة كيفية الاعتماد على رؤيته الجانبية وتقويتها، لممارسة حياته بشكل طبيعي.





تضمن المنشور المشترك، "تابعوا مؤسسة بصيرة خلال شهر فبراير علشان تتعرفوا على أنواع ضعف البصر والخدمات اللي بتقدمها المؤسسة"، وذلك ضمن حملة "شوف بعيني" التابعة لمؤسسة بصيرة.





ويرصد «صدى البلد» أبرز المعلومات عن هذا المرض، وهو مرض ضمور الشبكية للعينين من الامراض الوراثية التي تسبب في فقدان الرؤية، ويمكن إتلاف خلايا الاستقبال للصورة وتوجد حالات للضمور الشبكي مثل إنشقاق الشبكة وتغييرات السائل الزجاجي، وتنكيس المشيمة، وغالبية الحالات تؤثر على العين.





ويعد هذا المرض مرتبط بالعين يزداد سوءا مع مرور الوقت، وهو السبب الرئيسي لفقدان البصر الشديد والدائم لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، ويحدث ذلك عندما يتآكل الجزء المركزي الصغير من شبكية العين، والذي يسمى البقعة.





وتعد شبكية العين هي نسيج عصبي حساس للضوء في الجزء الخلفي من العين، ونظرًا لأن المرض يحدث مع التقدم في العمر، وغالبًا ما يطلق عليه "التنكس البقعي" المرتبط بالعمر، وعادة لا يسبب العمى ولكنه قد يسبب مشاكل حادة في الرؤية.