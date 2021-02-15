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أخبار العالم

السعودية.. قرار عاجل بشأن التعاقد مع الشركات الأجنبية

الإثنين 15/فبراير/2021 - 07:22 م
السعودية:وقف التعاقد
السعودية:وقف التعاقد مع أي شركة أجنبية لها مقر بالخارج
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قسم الخارجي
قررت المملكة العربية السعودية وقف التعاقد مع أي شركة أجنبية لا تتخذ من المملكة مقرا إقليميا وذلك ابتداء من عام 2024.

وقال مصدر مسؤول إن الحكومة السعودية عازمة على إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة ابتداءً من "1 / 1 / 2024م"، و يشمل ذلك الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها. 

وأضاف أن ذلك التوجه يأتي تماشيًا مع إعلان مستهدفات استراتيجية عاصمة المملكة الرياض 2030 خلال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار الذي عُقد مؤخرًا و تم خلاله الإعلان عن عزم 24 شركة عالمية نقل مقراتها الإقليمية إلى الرياض، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأكد المصدر أن ذلك لن يؤثر على قدرة أي مستثمر في الدخول في الاقتصاد السعودي أو الاستمرار في التعامل مع القطاع الخاص، وسيتم إصدار الضوابط المتعلقة بذلك خلال عام 2021.

وتابع "يأتي ذلك لضمان أن المنتجات والخدمات الرئيسية التي يتم شراؤها من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة يتم تنفيذها على أرض المملكة وبمحتوى محلي مناسب".

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