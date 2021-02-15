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برلمان

رسالة للجميع.. برلماني يرحب بتطبيق الضرائب على مكافآت أعضاء الشيوخ

الإثنين 15/فبراير/2021 - 07:41 م
النائب حسانين توفيق،
النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ
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محمد الشعراوي
رحب النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، بتوافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، على إلغاء إعفاء أعضاء مجلس الشيوخ، من الخضوع للضرائب بشأن المكافأة التى يحصلون عليها، مؤكدًا أن المساواة بين جموع المواطنين في الخضوع للضرائب ضرورة، وأعضاء السلطة  التشريعية لابد أن يكون كل منهم قدوة في ذلك.


جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، مؤكدًا  أن هذه الخطوة تأكيد علي أن البرلمان بغرفتيه يعمل من أجل المواطن، والأعضاء يحسون ويشعرون بأوضاعه، ولا يميزون أنفسهم بشيء قد يكون به شبه مخالفة للدستور، مستشهدا بحديث رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي بأن العدالة الضريبية مبدأ دستورى وأبو المبادئ الدستورية هو مبدأ المساواة.


 ولفت عضو مجلس الشيوخ الي أن الآمال والطموحات كبيرة علي مجلس الشيوخ للقيام بدوره وفق ما نص عليه الدستور، مؤكدا أنه بتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي لائحة المجلس سيكون المجلس أمام مواصلة جهوده والقيام بمهامه وفق صحيح الدستور، مشيرا إلي أن اللائحة رغم أنها حصلت علي وقت كبير من أجل الإقرار إلا أنها تعد دستور المجلس الذي يتم علي أساسه الاحتكام لها في كل شيء.


ووجه حسانين الشكر  لكل أعضاء مجلس النواب علي مناقشاتهم الثرية علي مدار أكثر من يوم لإنهاء اللائحة والإقرار النهائي لها بجلسة الغد الثلاثاء.


ووافق مجلس النواب على تعديل المادة 284 من مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، والمتعلقة بإعفاء مكافآت النواب من الضرائب والرسوم، حيث تقرر إلغاء الإعفاء، لتخضع مكافآت النواب بمجلس الشيوخ للضرائب والرسوم.
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