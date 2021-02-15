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محافظات

لم يشعر بأي أعراض.. أول طبيب في عزل أبو خليفة يحصل على الجرعة الثانية من لقاح كورونا

الإثنين 15/فبراير/2021 - 08:00 م
أول طبيب فى عزل أبو
أول طبيب فى عزل أبو خليفة يحصل علي لقاح كورونا
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انجي هيبة
قال الدكتور عبدالمنعم السيد، أول طبيب يحصل لقاح فيروس كورونا، بمستشفى أبو خليفة للعزل بمحافظة الإسماعيلية، إنه حصل على الجرعة الثانية من اللقاح، دون تردد أو خوف.

وأشار الى أنه لم يشعر بأي أعراض منذ حصوله على الجرعة الأولى، مطالبًا جميع الأطباء بالحصول عليه، وتشحيل المواطنين، في موقع وزارة الصحة للحصول عليه، حفاظًا على صحتهم، وخاصة كبار السن وذوي الأمراض المزمنة.

وأضاف أنه إذا عاد به الزمن سيحصل على اللقاح مرة أخرى، مشيرا إلى أن اللقاح يعد نقلة كبيرة في تاريخ البشرية للحد من هذا الوباء الذي اجتاح العالم، ، مقدما الشكر لوزارة الصحة والقيادة السياسية لسعيها في حصول الأطباء عليه، وتقديرهم لجيش مصر الأبيض.

وحصل أطباء مستشفى أبوخليفة، على الجرعة الثانية من مصل فيروس كورونا المستجد الصيني "سينوفارم"، اليوم الإثنين، بعد مرور 21 يومًا من الجرعة الأولى.

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