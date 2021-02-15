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رياضة

محمود تريزيجيه يظهر بصحبة نجله من حديقة منزله.. شاهد

الإثنين 15/فبراير/2021 - 07:33 م
محمود حسن تريزيجيه
محمود حسن تريزيجيه
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محمد بدران
نشر محمود حسن تريزيجيه نجم منتخب مصر وأستون فيلا الإنجليزى، صورة جديدة له، وذلك من خلال حسابه عبر موقع " انستجرام". 

وظهر تريزيجيه بصحبة نجله داخل حديقة منزله قائلا: "مهما أكثرت على ابنك من النصائح ، فلن يأخذ إلا القليل من قولك والكثير من فعلك".


تعادل فريق أستون فيلا سلبيا دون أهداف أمام برايتون في اللقاء الذي أقيم السبت الماضي، ضمن حسابات الأسبوع الـ24 من حسابات الدوري الإنجليزي. 


وشهدت المباراة مشاركة أحمد المحمدي بديلًا في الدقيقة 61، كما خاض المحترف المصري الآخر محمود حسن "تريزيجيه" بديلًا في الدقيقة 66 على حساب تراوري.

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