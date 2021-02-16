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اقتصاد

اقتصاد السعودية| ارتفاع أعداد الحاويات في الموانئ السعودية خلال يناير الماضي

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 03:00 ص
حاويات وبضائع
حاويات وبضائع
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قسم الاقتصاد
حققت الموانئ السعودية التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ "موانئ" خلال شهر يناير لعام 2021م ارتفاعًا في إجمالي أعداد الحاويات المناولة، بنسبة زيادة بلغت 6 في المائة، بواقع أكثر من 613 ألف حاوية قياسية، وكذلك ارتفاعًا في أعداد حاويات المسافنة، بنسبة زيادة بلغت 25.33 في المائة، بواقع أكثر من 225 ألف حاوية قياسية وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام 2020م، فيما بلغ إجمالي أطنان البضائع 23 مليون طن، والقادمة عبر 1.028 سفينة.

ونقل تقرير صادر عن وكالة الأنباء الرسمية السعودية " واس" إنه وفقًا للمؤشر الإحصائي الصادر عن الهيئة العامة للموانئ فقد حققت الموانئ السعودية خلال الشهر المنصرم ارتفاعًا آخر في إجمالي أعداد المواشي بواقع أكثر من 117 ألف رأس من الماشية الحية، بنسبة زيادة بلغت 83 في المائة، كما بلغ أعداد المواد الغذائية مليوني طن، وبلغ عدد الركاب 59 ألف راكب، فيما بلغت أعداد السيارات الواردة 85 ألف سيارة.

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وتأتي هذه الزيادة مواكبة لمتطلبات التنمية والاقتصاد الوطني والحركة التجارية في المملكة، وذلك ضمن عمليات التطوير المستمرة التي تعمل عليها الهيئة العامة للموانئ في إطار رفع مستوى الأداء التشغيلي واللوجستي والارتقاء بتنافسية الخدمات المقدمة للمستفيدين، إضافة إلى رفع قدرات البنية التحتية والطاقات الاستيعابية في هذا القطاع الحيوي، كما تأتي في ظل الشراكات الإستراتيجية مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية، بما يسهم في تعزيز قوة ربط موانئ المملكة مع موانئ الشرق والغرب وزيادة كميات المناولة في الموانئ.

يذكر أن "موانئ" تسعى وفق خططها الإستراتيجية الطموحة ومبادراتها التطويرية تحت مظلة الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية لجعل الموانئ السعودية مركز جذب للتجارة العابرة، وأن تكون موانئ المملكة الرائدة عالميًا وفق أفضل الممارسات العالمية وذلك من خلال رفع كفاءتها الرقمية وتحقيق خدمات فريدة وتنافسية في التشغيل والمناولة للوصول إلى مستهدفاتها، إلى جانب الإسهام في تحفيز صناعة الخدمات اللوجستية، تماشيًا مع أهداف المملكة التنموية الطموحة.
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