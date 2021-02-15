أحمد موسى: أردوغان يدفع ثمن إيواء الإرهابيين في تركيا

قال الإعلامي أحمد موسى، إن فشل الجيش التركي في تحرير الـ 13 جنديا المختطفين من الحزب الكردستاني يدل على ضعف مستوى الجنود وغياب المعلومات؛ موضحا أن أردوغان يدفع ثمن إيواء الإرهابيين على أراضيه.





وأكد موسى خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن تركيا أكثر دولة على مستوى العالم يوجد على أراضيها عدد كبير من الإرهابيين؛ منوها أن تركيا وقطر هما الأكثر احتضانا للإرهاب على مستوى العالم.





ونوه موسى، أن أردوغان يوجه التهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية؛ مشيرا إلى أن أردوغان يواجه هجوما شديدا من الشعب التركي عقب مقتل جنود أتراك.





وأشارت صحيفة "زمان" التركية المعارضة إلى وجود شبهات بقتل 26 مواطنا تركيا في شمال العراق بنيران صديقة، بعد أن قصفت مقاتلات تركية المنطقة التي كانوا محتجزين فيها.





لفتت الصحيفة إلى أنه بخلاف إعلان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن حزب العمال الكردستاني هو من قتل المواطنين الأتراك، قالت وسائل إعلام كردية ومصادر مرتبطة بحزب العمال الكردستاني إن المحتجزين الـ 13 لدى حزب العمال الكردستاني قتلوا بنيران صديقة ؛ وقتل أيضا من حاول تحريرهم.