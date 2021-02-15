النائبة هادية حسني: أفريقيا دائما منبهرة بدور مصر التنموي للقارة

قالت النائب هادية حسني، ممثلة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في مجلس النواب إن مصر دائمًا تمثل نموذجا رياديا لدول أفريقيا، وهذا ما لمسته بنفسها عندما جابت أفريقيا كبطلة رياضية تمثل القارة بأكملها في العديد من المحافل الرياضية الدولية.
وأضافت حسني، خلال المائدة المستديرة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التي عقدت بمقر التنسيقية تحت عنوان دور المجتمع المدني في النهوض بالدول، وحضرتها الدكتورة نبيلة مكرم وزير الدولة لشئون الهجرة، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي لشئون المرأة، وعدد من ممثلي التنسيقية في مجلس النواب والشيوخ، أنها دائما ما ترى انبهارا كبيرا من شعوب الدول الإفريقية بدورنا في مصر لدعم القارة وتنميتها.
وقال أحمد فتحي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، خلال حديثه في المائدة المستديرة إن المجتمع المدني في أفريقيا استطاع تحقيق العديد من الإنجازات، وأن مصر صاحبة دور ريادي في هذا الملف علي مستوي القارة، مما يمهد لدور مصري أكبر في أفريقيا علي مدار السنوات المقبلة.
وأضاف "فتحي" أن المجتمع المدني في مصر حقق خطوات غير مسبوقة، أبرزها منع استخدام البلاستيك في الغردقة ومدن البحر الأحمر، والتي توجت جهود المجتمع المدني على مدار سنوات.
وأكد أننا نتعاون مع كافة جمعيات المجتمع المدني في أفريقيا، وهو ما أدي لنتائج عظيمة، أهمها نظرة أفريقيا إلينا، حيث يعتبرنا الأفارقة "أشقاء" ولسنا أعداء.