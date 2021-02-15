ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بدراسات جدوى.. أحمد موسى: الدولة تنشئ مشروعات قومية بطريقة سريعة

الإثنين 15/فبراير/2021 - 08:22 م
احمد موسى
احمد موسى
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة المصرية تسير على قدم وساق بسرعة رهيبة في المشروعات القومية؛ موضحا أن كل المشروعات بدراسات على اعلى مستوى لتقديم أعلى فائدة للمواطنين. 

واستعرض موسى خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، فيديوهات للعمل في القطار الكهربائي السريع الذي يصل الي العين السخنة؛ مرددا: « كل العاملين في المشروعات القومية من المصريين». 

ولفت موسى، ان القطار السريع سوف يصل الراكب من القاهرة إلي الإسكندرية في 45 دقيقة؛ منوها أنه في الماضي كنا نقف في الإشارات أكثر من هذا الوقت.

كما أوضح موسى، أن مشروعات الطرق القومية سوف تجعل المواطن يسافر من القاهرة إلى مطروح في 3 ساعات فقط. 

وسخر موسى من منظومة القطارات في الثمانينات؛ قائلا: «كان اللي ماشي على الأرض يشاور للقطار يقف له خاصة في مدن الصعيد وفي ناس تقف تشتري قصب!». 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تعرف على الفرق بين المونوريل والقطار الكهربائى السريع

مذكرة تفاهم بين القومية للأنفاق وسيمنز بشأن القطار السريع "العين السخنة- العلمين الجديدة"

يمر بـ6 أكتوبر والإسكندرية والعلمين.. انطلاق أول قطار سريع بمصر خلال عامين.. فيديو وصور

القومية للأنفاق: القطار السريع يصل من العلمين للعين السخنة في 3 ساعات

بأطوال 2645 كم وتكلفة 31.5 مليار دولار.. التفاصيل الكاملة لشبكة القطار الكهربائي السريع في مصر.. خرائط وصور

النائب عيد حماد يطالب وزير النقل بإنشاء محطة للقطار السريع في 15 مايو

ترشيحاتنا

اتهامات باطلة.. بلاغ رسمي للنائب العام ضد رضا عبدالعال

بعد إجراء عملية في المعدة .. ديانا حداد تكشف تطورات حالتها الصحية وهي تبكي

رغد صدام حسين تكشف حقيقة ترشحها لمنصب سياسي في العراق

محافظ كفر الشيخ يعلن تفاصيل المناطق العمرانية الجديدة .. صور

أحمد موسى يشكر الرئيس السيسي على الهواء.. اعرف السبب

دوري أبطال إفريقيا.. النابي يحشد صفقات المريخ الجديدة لمواجهة الأهلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصة السيارة النادرة التي صاحبت عبدالسلام النابلسي في هذا الفيلم | صور

التكلفة أكثر من 2 مليار جنيه.. شركة النصر تعلن تفاصيل صناعة أول سيارة كهربائية

بعد الممر والاختيار.. «السرب» ملحمة جديدة للجيش المصري في ليبيا