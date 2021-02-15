بدراسات جدوى.. أحمد موسى: الدولة تنشئ مشروعات قومية بطريقة سريعة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة المصرية تسير على قدم وساق بسرعة رهيبة في المشروعات القومية؛ موضحا أن كل المشروعات بدراسات على اعلى مستوى لتقديم أعلى فائدة للمواطنين.





واستعرض موسى خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، فيديوهات للعمل في القطار الكهربائي السريع الذي يصل الي العين السخنة؛ مرددا: « كل العاملين في المشروعات القومية من المصريين».





ولفت موسى، ان القطار السريع سوف يصل الراكب من القاهرة إلي الإسكندرية في 45 دقيقة؛ منوها أنه في الماضي كنا نقف في الإشارات أكثر من هذا الوقت.





كما أوضح موسى، أن مشروعات الطرق القومية سوف تجعل المواطن يسافر من القاهرة إلى مطروح في 3 ساعات فقط.





وسخر موسى من منظومة القطارات في الثمانينات؛ قائلا: «كان اللي ماشي على الأرض يشاور للقطار يقف له خاصة في مدن الصعيد وفي ناس تقف تشتري قصب!».