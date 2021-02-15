القوات المسلحة: ضبط 144 قطعة سلاح وتدمير 4 أنفاق بشمال سيناء

تمكنت قوات حرس الحدود، خلال الشهر الماضى على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة، من تحقيق العديد من النجاحات، حيث تم ضبط 3 بنادق قناصة و3 رشاشات و11 بندقية آلية و12 بندقية خرطوش و25 مسدس صوت و90 بندقية ضغط هواء، فضلًا عن 2500 طلقة مختلفة الأعيرة و15 هاتفا للاتصال عبر الأقمار الصناعية، إضافةً إلى اكتشاف وتدمير 4 فتحات نفق بشمال سيناء.





ونجحت عناصر قوات حرس الحدود على أنفاق قناة السويس أثناء عمليات التفتيش والتأمين الدورية للسيارات والمركبات في ضبط 963 كيلو جرام لجوهر الحشيش و548 كيلو جرام لنبات البانجو و47 كيلو جرام للأفيون فضلًا عن ضبط مبالغ مالية كبيرة من العملات المصرية والأجنبية.





كما تم ضبط 140 عربة تستخدم فى أعمال التسلل والتهريب فضلًا عن ضبط كميات كبيرة من البضائع المهربة وغير الخالصة الرسوم الجمركية، وضبط 535 ألف قرص مخدر و7 كيلو جرام من الذهب المهرب، إضافة إلى ضبط 15 جهازا للكشف والتنقيب عن المعادن، و122 طنا من الحجارة المخلوطة بالذهب.





وفى سياق متصل قامت قوات حرس الحدود بالقبض على 170 فردا من المهربين والخارجين عن القانون، كما تمكنت من إحباط محاولات للتسلل والهجرة غير الشرعية عبر الحدود لـ 3740 فردا من جنسيات مختلفة على مختلف الاتجاهات الإستراتيجية للدولة.





كان ذلك استمرارًا للجهود المكثفة وكافة الإجراءات التى تنفذها قوات حرس الحدود ليلًا ونهارًا فى تأمين حدود مصر بالتزامن مع تكثيف إجراءات الإحكام والسيطرة على كافة المنافذ والمعابر الحدودية للدولة، كما يأتي ذلك استمرارًا لجهود قوات حرس الحدود فى التصدى للمهربين والعناصر الإجرامية وإجهاض المخططات والمحاولات التى تهدف إلى تهديد استقرار المجتمع والإضرار بالأمن القومى المصرى.