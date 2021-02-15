اجتماعات مرتقبة .. مصر تستضيف المجموعة الإفريقية لكأس ديفيز للتنس

أعلن الاتحاد الدولي للتنس، اليوم الإثنين، فوز مصر بتنظيم كأس العالم للرجال "كأس ديفيز" بعد منافسة شرسة مع كينيا.

وعرض الملف المصري نجاح الدولة في تنظيم العديد من البطولات الدولية وآخرها كأس العالم لكره اليد، في الوقت الذي توقف فيه النشاط الرياضي في معظم دول العالم.





وكشف وليد سامي نائب رئيس الاتحاد المصري للتنس في تصريحات خاصة، أن مصر ستستضيف المجموعة الثالثة الإفريقية لكأس العالم للرجال "كأس ديفيز" ، وان الايام المقبلة ستشهد العديد من الاجتماعات لمناقشة كافة الاستعدادات.





وعضد الملف المصرى نجاح الدولة فى تنظيم العديد من البطولات الدولية وآخرها كأس العالم لكرة اليد فى الوقت الذى توقف فيه النشاط الرياضى فى معظم دول العالم وخبرة الاتحاد المصرى للتنس فى تنظيم العديد من البطولات الدولية، خاصة خلال شهرى ديسمبر ويناير مع أخذ كافة الإجراءات الاحترازية المطلوبة لحماية صحة اللاعبين وحسن التنظيم خلال الموجة الثانية من جائحة كورونا التى مر بها معظم دول العالم.





وسيتم استضافة البطولة خلال شهر أغسطس القادم بأكاديمية سماش للتنس بمطار القاهرة بداية من يوم ٩ أغسطس بمشاركة ٨ منتخبات هى بالترتيب الدولى مصر(مصنف رقم ٦٧ على العالم) وكينيا(٧٠) وموزمبيق(١١٣) والجزائر(١١٥) ومدغشقر(١١٨) وبنين(١٢٤) وغانا(١٢٦) وروندا(١٣٩)



