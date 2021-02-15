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أخبار العالم

منشق عن الليكود يهاجم نتنياهو بسبب إهماله لعلاقة إسرائيل مع بايدن

الإثنين 15/فبراير/2021 - 08:28 م
بايدن - نتنياهو
بايدن - نتنياهو
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على صالح
وعد داني دايان، القنصل العام الإسرائيلي السابق في الأمم المتحدة، بالعمل مع جو بايدن والحزب الديمقراطي لمحاولة إصلاح العلاقة الباردة بين واشنطن وتل أبيب، متهمًا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والليكود بسياسة مفرطة في تأييد الحزب الجمهوري.

وأثناء ترشحه للكنيست على قائمة الأمل الجديد، وهو حزب صغير على يمين الليكود وانشق عن حزب رئيس الوزراء في أواخر عام 2020، قال دايان لتايمز أوف إسرائيل إنه يعتقد أن نتنياهو "فقد الثقة في جدوى الحفاظ على الدعم الديمقراطي".

واقترح دايان أن "إسرائيل لم تستثمر في دعم الحزبين على مدى السنوات الماضية".

بينما قال إن دبلوماسية نتنياهو قد أدت إلى مكاسب لإسرائيل "كانت في الحقيقة أبعد من الخيال"، بما في ذلك اعتراف الولايات المتحدة بالسيطرة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان السورية، ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس، والوساطة في اتفاقيات إبراهيم، اقترح دايان أن سياساته كانت تميل بشدة لصالح الجمهوريين.

واشتكى المبعوث السابق من أن "رئيس الوزراء والسفارة في واشنطن كانا على وشك حمل بطاقات أعضاء في الحزب الجمهوري"، مشيرًا إلى أنه "لا يزال هناك تيار رئيسي كبير في الحزب الديمقراطي يجب أن نعمل معه".

ويقال إن نيو هوب، بقيادة المنافس السابق في قيادة الليكود، جدعون ساعر، على يمين الحزب الإسرائيلي الحاكم في العديد من القضايا، 
ويعارض أي حل للدولتين بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ويدعم ضم مساحات واسعة من الضفة الغربية. 

أما دايان نفسه فهو مستوطن، ورئيس سابق لمجلس يشع، وهي منظمة جامعة لمجالس المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية، والتي تضمنت جهودها أيضًا "نشر الصهيونية على الإنترنت" وتحرير مقالات ويكيبيديا تجاه الانحياز لإسرائيل.
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