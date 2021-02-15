عاهل البحرين يصدر مراسيم ملكية هامة

أصدر عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة عددا من المراسيم الملكية الهامة، منها قرارا بإنشاء وتنظيم مكتب رئيس مجلس الوزراء.





وأصدر ملك البحرين ، مرسوم رقم (11) لسنة 2021 بإنشاء وتنظيم مكتب رئيس مجلس الوزراء، والذي جاء فيه " يُنشأ مكتب يُسمى -مكتب رئيس مجلس الوزراء-، وبذلك يُلغى المرسوم رقم (53) لسنة 2020 بإعادة تنظيم ديوان رئيس مجلس الوزراء والمرسوم رقم (22) لسنة 2016 بإعادة تنظيم مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، كما يُلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا المرسوم".





وجاء بالمرسوم أنه ينظم مكتب رئيس مجلس الوزراء على النحو الآتي "مدير عام مكتب رئيس مجلس الوزراء، ويتبعه.. أولًا: مدير عام السياسات والتنسيق.. ثانيًا: إدارة الشؤون القانونية.. ثالثًا: إدارة الرقابة الداخلية المركزية".





فيما يأتي رابعًا الوكيل المساعد للموارد والخدمات، وتتبعه "‌إدارة الموارد البشرية.. ‌إدارة الموارد المالية..‌ ‌إدارة الخدمات ونظم المعلومات".





وجاء خامسًا الوكيل المساعد للإعلام والتواصل، وتتبعه "إدارة الإعلام وإدارة التواصل"، وسادسًا وكيل البحوث والمشاريع، ويتبعه‌ "الوكيل المساعد للبحوث والدراسات، الوكيل المساعد للمشاريع".





كما أصدر ملك البحرين مرسوم رقم (12) لسنة 2021 بإعادة تسمية ونقل تبعية ديوان الخدمة المدنية.

وبموجبه تُعاد تسمية (ديوان الخدمة المدنية) ليصبح (جهاز الخدمة المدنية)، ويتبع مجلس الخدمة المدنية. كما يُلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.





فيما قضى مرسوم رقم (13) لسنة 2021 بإعادة تنظيم الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وبموجبه يُلغى المرسوم رقم (36) لسنة 2020 بإعادة تنظيم الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وكل نص يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.





وأمر العاهل البحريني بتعيين حمد بن فيصل المالكي مديرًا عامًا لمكتب رئيس مجلس الوزراء وأمينًا عامًا لمجلس الوزراء.





وأصدر ملك البحرين مرسوم رقم (15) لسنة 2021 بتعيينات في مكتب رئيس مجلس الوزراء جاء فيه، يُعين في مكتب رئيس مجلس الوزراء كلٌ من "الشيخ فهد بن عبدالرحمن آل خليفة مديرًا عامًا للسياسات والتنسيق.. حمد يعقوب المحميد وكيلًا للبحوث والمشاريع.. مريم عدنان الأنصاري وكيلًا مساعدًا للمشاريع".





كما تم تعيين سارة أحمد بوحجي وكيلًا مساعدًا للإعلام والتواصل، ومنيرة أحمد فخري وكيلًا مساعدًا للموارد والخدمات.. زياد عادل درويش وكيلًا مساعدًا لتطوير الأداء الحكومي.. آمنة علي العريض وكيلًا مساعدًا للبحوث والدراسات.





وأصدر عاهل البحرين مرسوم رقم (17) لسنة 2021 بإعادة تنظيم وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وبموجبه يُلغى المرسوم رقم (1) لسنة 2019 بإعادة تنظيم وزارة المالية والاقتصاد الوطني ويَصدُر بتنظيم الخِدْمات المالية المشترَكة قرار من رئيس مجلس الخدمة المدنية، بناءً على اقتراح من ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية والاقتصاد الوطني بما لا يخالف الاختصاصات المنصوص عليها قانونًا لكل جهة.





وشملت المراسيم قرارا بإعادة تنظيم وزارة الخارجية، وبموجبه يُلغى المرسوم رقم (68) لسنة 2016 بإعادة تنظيم وزارة الخارجية.



