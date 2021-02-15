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تعليم

رئيس جامعة حلوان يكشف لـ صدى البلد مصير امتحانات التخلفات

الإثنين 15/فبراير/2021 - 11:22 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
قال الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان  ان موعد انطلاق  الفصل الدراسى الثانى بالجامعات وفقا لتعليمات و قرارات وزارة التعليم العالى والبحث العلمى من المقرر ان ينطلق  20 مارس  2021  وتكون الدراسة به بنظام التعليم الهجين عن  طريق الموازنة بين التعليم الالكترونى والحضور بالجامعة .


وأضاف نجم لصدى البلد انه بالنسبة لامتحانات التخلفات التى لم يؤدها الطلاب فقد تم تأجيلها لتبدأ بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسى الاول وعودة الدراسة ابتداء من 20 مارس 2021 .


وأشار الى ان جامعة حلوان على اتم استعداد لتطبيق امتحانات الفصل الدراسى الاول و التخلفات و سط اجراءات احترازية لمواجهة كورونا .


وقال نجم إن الجامعة جهزت العديد من العيادات لفحص الطلاب ، بحيث يتم فحص أي طالب فور ظهور أى أعراض مرضية عليه  داخل لجنة الامتحان ، وذلك للتأكد والاطمئنان على صحته وسلامته.


وناشدت الجامعة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والموظفين والطلبة المنتمين لجامعة حلوان، بأنه فى حالة ظهور أى أعراض تتشابه مع أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد ، كإرتفاع فى درجة الحرارة أو السعال أو ضيق التنفس أو ألم في الحلق أو رشح الأنف أو فقدان حاسة الشم أو التذوق ، لابد من اتخاذ اجراء العزل فورا ، والتواصل مع الإدارة الطبية بالجامعة من خلال الهاتف.
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