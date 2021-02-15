رئيس جامعة حلوان يكشف لـ صدى البلد مصير امتحانات التخلفات

قال الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان ان موعد انطلاق الفصل الدراسى الثانى بالجامعات وفقا لتعليمات و قرارات وزارة التعليم العالى والبحث العلمى من المقرر ان ينطلق 20 مارس 2021 وتكون الدراسة به بنظام التعليم الهجين عن طريق الموازنة بين التعليم الالكترونى والحضور بالجامعة .











وأضاف نجم لصدى البلد انه بالنسبة لامتحانات التخلفات التى لم يؤدها الطلاب فقد تم تأجيلها لتبدأ بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسى الاول وعودة الدراسة ابتداء من 20 مارس 2021 .











وأشار الى ان جامعة حلوان على اتم استعداد لتطبيق امتحانات الفصل الدراسى الاول و التخلفات و سط اجراءات احترازية لمواجهة كورونا .









