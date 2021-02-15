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فن

ألف إحساس.. راغب علامة يستعد لطرح أغنية جديدة باللهجة المصرية

الإثنين 15/فبراير/2021 - 09:03 م
صدى البلد
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شروق حمدى
يستعد المطرب اللبنانى راغب علامة لطرح اغنية جديدة  باللهجة المصرية الايام القليلة المقبلة تحمل عنوان "ألف احساس" .

الأغنية من كلمات إيهاب عبد العظيم، وألحان علاء الراوى ".

يحيى المطرب اللبناني راغب علامة، حفلا غنائيا بمناسبة عيد الحب، اليوم الاثنين داخل أحد الفنادق الكبرى بتونس.

ومن المقرر أن يحضر الحفل العديد من الشخصيات العامة والفنانين، ويقدم راغب خلال الحفل باقة مميزة من أجمل أغنياته التى يحبها الجمهور ما بين الجديدة والقديمة، منها، "اللى باعنا"، و"مبهزرش"، و"تركينى لحالى"، و"نسينى الدنيا".

وكان راغب علامة قد أحيا حفل ليلة رأس السنة بأحد الفنادق الكبرى فى العاصمة الأردنية عَمان، وبدأه بأغنية "اللي باعنا خسر دلعنا"، وسط حضور جماهيري كبير واستقبلوه بترحاب شديد وحرصوا على ترديد كلمات الأغنية معه.
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