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صوت أصحاب المعاشات .. صديق البدري فرغلي يكشف أسرارا من حياته.. فيديو

الإثنين 15/فبراير/2021 - 09:45 م
البدري فرغلي
البدري فرغلي
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محمد القاضي
كشف إبراهيم أبو العطا، صديق البدري فرغلي، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات أسرارا من حياته.

وقال "أبو العطا"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "البدري فرغلي كان رجل بسيط في حياته، مؤمن بقضية كان يدافع عنها باستمرار، وكان يحاول تحقيق مطالب الغلابة ويعبر عنها".

وأضاف: "البدري فرغلي عانى في حياته كثيرا، ولكنه كان يؤمن بالقضية، ولم يكن يطمع في منصب أو جاه.. وكان معبرا حقيقيا عن آلام الفقراء والغلابة في مصر".

وأشار: "البدري كان صوت حقيقي لأصحاب المعاشات في مصر، وكان يدافع عنه بقوة، وهو أول من بادرة لأن يكون لأصحاب المعاشات كيان يمثلهم ويعبر عنهم".

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