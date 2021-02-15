صوت أصحاب المعاشات .. صديق البدري فرغلي يكشف أسرارا من حياته.. فيديو

كشف إبراهيم أبو العطا، صديق البدري فرغلي، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات أسرارا من حياته.





وقال "أبو العطا"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "البدري فرغلي كان رجل بسيط في حياته، مؤمن بقضية كان يدافع عنها باستمرار، وكان يحاول تحقيق مطالب الغلابة ويعبر عنها".





وأضاف: "البدري فرغلي عانى في حياته كثيرا، ولكنه كان يؤمن بالقضية، ولم يكن يطمع في منصب أو جاه.. وكان معبرا حقيقيا عن آلام الفقراء والغلابة في مصر".





وأشار: "البدري كان صوت حقيقي لأصحاب المعاشات في مصر، وكان يدافع عنه بقوة، وهو أول من بادرة لأن يكون لأصحاب المعاشات كيان يمثلهم ويعبر عنهم".



