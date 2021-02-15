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مرأة

وصفة من بلاد الشام.. طريقة عمل حراق اصبعه

الإثنين 15/فبراير/2021 - 09:57 م
طريقة عمل حراق اصبعه
طريقة عمل حراق اصبعه
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آية التيجي
تعتبر طريقة عمل حراق اصبعه إحدى وصفات بلاد الشام الشهيرة، وتسمى أحيانا رقاق وعدس، وطريقة عمل حراق اصبعه دافئة مع شرائح الليمون و قطع الخبز المحمص، وفيما يلي سنقوم بنقل الوصفة بالتفصيل.

وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل حراق اصبعه كإحدى أشهر الوصفات الموجودة في بلاد الشام، والتي لا تعتبر مكلفة، بل يمكن تقديمها وتحضيرها في المنزل بأقل المكونات واسهل التكاليف وسوف تنال إعجاب عائلتك وأطفالك أيضا لما تحتويه من مكونات ومذاق مميز.

طريقة عمل حراق اصبعه

مقادير طريقة عمل حراق اصبعه 

2 كوب عدس
8 الى 10 اكواب ماء
1 ملعقة صغيرة من البهار الحلو
1 ملعقة صغيرة من النعناع المجفف
1 ملعقة صغيرة سماق
1 ملعقة صغيرة من الكمون
1 ملعقة صغيرة من الكزبرة المجففة
1 ملعقة صغيرة من الهال
2 ملعقة شاي ملح
4 فصوص من الثوم المفروم
1 كوب من البقدونس المفروم
زيت الزيتون 1/2 كوب
عصير ليمونه

للعجين

1 كوب طحين
الماء 1/3 كوب
ملح 1/4 ملعقة صغيرة
1/4 ملعقة صغيرة بيكنغ باودر

للتزيين

خبز مقطع مربعات
شرائح ليمون
السماق

طريقة عمل حراق اصبعه :

إعداد العجين

1- نخلط الملح والبيكنج باودر والدقيق ثم نضيف الماء ببطء ونعجن حتى تحصل على عجين متماسك

2- نغطي العجين بمنشفة المطبخ ونسمح له بالراحة لمدة 15 دقيقة

3- نرق العجين حتى يصبح السمك 2-3 مم

4- نقطع العجين إلى شرائح بطول 2-3 سم و عرض 1 سم

5- نرش الشرائح بالدقيق، و نقلبها حتى تغطى بالدقيق بالكامل

طهي العدس

6- في وعاء نضع العدس والماء على نار متوسطة حتى ينضج العدس (20-30 دقيقة)

7- نضيف جميع التوابل، والأعشاب

8- نقلي قطع الخبز في زيت الزيتون حتى يصبح لونها بنيا ذهبيا، نحتفظ بالزيت

9-  نستخدم نفس الزيت، ونقلي الثوم والبقدونس لمدة 2 دقيقة.

10- نضيف الزيت مع الثوم والبقدونس إلى وعاء الطهي.

11- نضيف شرائح العجين إلى العدس ونستمر بالطهي على نار متوسطة الحرارة لمدة 10 دقائق مع التقليب من حين لآخر، وذلك حتى يثقل قوام المزيج.

12- نصب المزيج في وعاء التقديم، و ندعه يبرد لمدة 10 دقائق.

13- تزين سطح حراق اصبعه بالخبز وشرائح الليمون والسماق.
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