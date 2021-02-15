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حوادث

مصرع شاب دهسه قطار بمحطة الفشن

الإثنين 15/فبراير/2021 - 09:28 م
جثة
جثة
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محمد عبدالحليم
لقي شاب مصرعه، اليوم الاثنين، دهسه قطار بمحطة السكة الحديد بمركز الفشن، جنوب بني سويف، ونقلته سيارة الإسعاف جثة هامدة، إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي.

وتلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بتصادم قطار بشخص بمحطة السكة الحديد بمركز الفشن، وتوفي في الحال.

وبالانتقال والفحص، تبين أن المتوفى يدعى "عطية محمد شحاتة" 35 سنة، مقيم مركز مغاغة بمحافظة المنيا، وتم نقل الجثة بسيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف، وإيداعها بمشرحة مستشفى الفشن المركزي، تحت تصرف النيابة.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة وبإخطار النيابة العامة، صّرح مدير نيابة الفشن بدفن جثة الشاب المتوفي، بناءً على تقرير مفتش الصحة المختص.
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