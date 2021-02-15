طارق الشناوي عن السرب: فيلم يتناول قضية عادلة لمواجهة الإرهاب.. فيديو

قال الناقد الفني طارق الشناوي، تعليقا على برومو فيلم السرب الذي يسرد القوات المسلحة للقصاص لشهداء مصر في ليبيا، إنه هناك إرادة فنية واختيار موفق لفريق العمل. بطولة





وأضاف طارق الشناوي في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" الفيلم يتناول قضية عادلة لمكافحة الإرهاب في أي مكان في العالم".





وتابع طارق الشناوي:" الجميع عاش فترة واقعة استشهاد المصريين في ليبيا على يد عناصر إرهابية وقصاص القوات المسلحة لهم بشكل سريع وقوي".





واكمل طارق الشناوي:" الإرهابي مرفوض وفيلم السرب عمل فني مهم يجمع بين الجزء الوثائقي والحالة الدرامية الإبداعية ".





ولفت طارق الشناوي:" هناك تعطش من المتلقي لتلك النوعية من الأعمال الفنية".



