لدراسة الغلاف الجوي للمريخ.. فاروق الباز يكشف تفاصيل هامة عن مسبار الأمل الإماراتى

كشف الدكتور فاروق الباز، مدير مركز الاستشعار عن بُعْد في جامعة بوسطن، تفاصيل هامة عن "مسبار الأمل" الذي أطلقته الإمارات العربية المتحدة لاكتشاف كوكب المريخ.





وقال الباز، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء اليوم الاثنين، إن هذا المشروع يهدف لدراسة الغلاف الجوي في المريخ، مضيفا أن من يتحدث بأن مسبار الأمل الإماراتي تم شرائه غير حقيقي.





وأضاف أنه يتابع مسبار الأمل منذ 5 سنوات، وعارف اللي بيحصل منذ البداية، وكل مكونات المسبار تم تجميعها في أمريكا، والإمارتيين تدربوا جيدًا على إدارة المسبار".





وأكد أن تكلفة المسبار ليست كبيرة، مشيرا إلى أنه لا يوجد اقتراح لإنشاء وكالة فضاء عربية حتى الآن.



