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فن

ادعولى.. إصابة كريم العمرى بفيروس كورونا

الإثنين 15/فبراير/2021 - 09:14 م
الفنان كريم العمرى
الفنان كريم العمرى
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أحمد إبراهيم
نشر الفنان كريم العمرى تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيها عن اصابته بفيروس كورونا المستجد. 

وقال كريم : "الحمدلله إيجابي كورونا.. ادعولي".

وكان  الفنان كريم العمرى، قال إن الشركة المتحدة قدّمت إنجازات ونجاحات كبيرة خلال 2020، لافتًا إلى أنه لأول مرة نرى الإعلام المصرى موجه لعقلية المواطن ويناقش قضايا محترمة ويبرز الانجازات التى تحدث على أرض الواقع خلال الفترة الحالية.

وأضاف "العمرى" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، أن الإعلام أصبح يناقش المشكلات التى تهم المجتمع مثل الكورونا، والإرهاب ويرد عليهم بالحجة، ما يواكب أفكار الشباب ويجدد من نفسه لعرض وجهات نظر الشباب.

وتابع أن اليوم ستكون هناك عروض هائلة وحفلة مميزة للعد التنازلى لبدء العام الجديد 2021، مضيفًا أن الحفلة ستعرض على الهواء مباشرة وستعمل على جمع الاسرة مرة أخرى فى المناسبات.
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