ذوو الهمم واللاجئون ضيوف شرف.. التضامن: توفير وسائل نقل للزائرين والعارضين في معرض ديارنا

كشف عادل البكساوي، مستشار وزيرة التضامن التسويق والمعارض، عن تفاصيل افتتاح معرض ديارنا للحرف اليدوية. التسويق





وقال عادل البكساوي، في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، "المعرض مقام على مساحة 3600 متر، ويضم أكثر من 360 عارضا".





وأضاف عادل البكساوي "المعرض يضم منتجين من كافة المحافظات لجميع المنتجات الحرفية التراثية اليديوة للأسر المنتجة".





وتابع عادل البكساوي "ذوو الهمم واللاجئون ضيوف الشرف في معرض ديارنا، وتم توفير وسائل نقل من وإلى المعرض للزائرين والعارضين".





وأكد عادل البكساوي "معرض ديارنا يفتح من الحادية عشرة صباحا وحتى الحادية عشرة مساءً، مع اتباع الإجراءات الاحترازية بشكل كامل للحد من انتشار كورونا ويتم تعقيم كافة المشاركين في المعرض".

وافتتحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي مساء اليوم، الاثنين، معرض «ديارنا للحرف اليدوية»، فى دورته الـ 61 التى تقام تحت شعار «مصر بتتكلم حرفى» فى الفترة من 15 إلى 25 فبراير الجارى.





ويقام المعرض هذا العام بمول كايرو فيستيفال سيتي بالقاهرة الجديدة، بمشاركة بنك الإسكندرية كشريك استراتيجي للمرة الثالثة على التوالي وبرعاية رئيسية من الشركة المصرية للاتصالات WE وبالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية.





وشهد الافتتاح حضور ليلى حسني مدير مكتب المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة ببنك الإسكندرية، ونجلاء نصير رئيس قطاع المسئولية المجتمعية بالشركة المصرية للاتصالات WE والمهندسة نورا سليم المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، ولفيف من الصحفيين والإعلاميين.





ويقام المعرض هذا العام على إجمالي مساحة 2800 متر مربع، ويضم أكثر من 300 عارض، منهم 80٪ منهم من النساء والمنظمات غير الحكومية والأشخاص ذوي الإعاقة، وسيكون ضيف الشرف لهذا المعرض المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وذلك تأكيدًا على دور مصر الإنساني والإقليمي الرائد في رعاية كافة المقيمين على أراضيها.



