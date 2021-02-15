مؤلف السرب: نحن حاليا في النسخة الـ12 بعد التعديل من الفيلم

قال الكاتب عمر عبد الحليم، مؤلف فيلم السرب، إن فيلم السرب يتناول حرب مصر على الإرهاب؛ موضحا أن يعمل على الفيلم منذ عام تقريبا.





وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، إنه فخور بكتابة فيلم يسرد بطولات الجيش المصري؛ لافتا أنه استعان بالجهات الرسمية لأخذ المعلومات الحقيقة لتقديم عمل درامي يليق بالجيش المصري والدولة المصرية.





وأكد، ان الجهات المعنية وتقديم كل سبل الدعم لكي تصبح مصر في ريادة الدول التي تم اعمال فنية على قدر عالي من الاتقان؛ مرددا: «نحن حاليا في النسخة الـ 12 بعد التعديل من فيلم السرب لإخراجه بشكل نهائي على اعلي مستوي».





ومن جانبه قال أحمد نادر جلال مخرج فيلم السرب، انه عمل كثيرا في تحضيرات فيلم السرب، مشيرا إلى ان الفيلم يجسد قصة حقيقية بشكل سينمائي.





وأضاف: « الاحداث حقيقية ولكن الفيلم سينمائي»، مشيرا الى انه حتى الان لم يتم الانتهاء من تصوير الفيلم .





وأشار، أن الفيلم تصويره وتنفيذه صعب وسوف يأخذ وقت كبير لانه مدته ستكون ساعتين؛ موضحا أن النجم أحمد السقا يقوم بدور عميل .





ولفت أن الفنان شريف منير يقوم بدور قائد القوات الجوية وقتها؛ مرددا: « شرف كبير اننا يجسد بطولات الجيش المصري ونوثق الحدث العظيم».





وأكد، أن كل الفنانين المشاركين في العمل على استعداد تجسيد مشهد واحد فقط في عمل ملحمي بطولي؛ قائلا: « العمل فيه حوالي 18 بطل».