أول ممرض يحصل على لقاح كورونا يكشف سبب الحصول على الجرعتين

قال أحمد حمدان ممرض بمستشفى عزل أبوخليفة في محافظة الإسماعيلية ، وأول ممرض في مصر يحصل على لقاح كورونا، أنه يشعر بالفخر بأنه مصري، وأول ممرض يحصل على اللقاح، مقدما الشكر للقيادة السياسية على توفير اللقاح للأطقم الطبية.





وأضاف حمدان، في تصريحات صحفية، أنه حصل على الجرعة الثانية من المصل، مشيرًا الى أنه لم يشعر بأي آثار جانبية بعد حصوله على الجرعتين.





وأوضح أن وزارة الصحة والقيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بالأطقم الطبية، وأن المصل آمن، ولا يوجد له أي أعراض جانبية، وأن جميع الحاصلين عليه بصحة جيدة.





وعن سبب حرصه علي تلقي اللقاح، قال لانه يعمل على زيادة المناعة وتقويتها ضد فيروس كورونا الذي اجتاح العالم.





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