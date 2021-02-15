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أخبار العالم

السعودية لن توقع عقودًا مع شركات أجنبية ليس لها مقار إقليمية في المملكة

الإثنين 15/فبراير/2021 - 09:42 م
على صالح
نقلت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الاثنين، عن مصدر رسمي، أن السعودية لن توقع عقودًا مع شركات أجنبية ليس لها مقار إقليمية في المملكة بعد عام 2023.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن السياسة ، التي تدخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2024، مصممة لتشجيع الشركات الأجنبية على فتح وجود إقليمي دائم في البلاد من شأنه أن يساعد في خلق فرص عمل محلية.

وقال وزير الاستثمار خالد بن علي إن "القرار .. سينعكس ايجابيا على خلق آلاف فرص العمل للمواطنين ونقل الخبرات وتوطين المعرفة حيث سيسهم في تطوير المحتوى المحلي وجذب المزيد من الاستثمارات للمملكة"، وفقا لما كتبه الفالح لاحقًا على تويتر.

واستخدمت الشركات الأجنبية منذ سنوات الإمارات العربية المتحدة المجاورة كنقطة انطلاق لعملياتها الإقليمية، بما في ذلك المملكة العربية السعودية.

ونقل عن المصدر قوله إن السياسة السعودية ستنطبق على الأجهزة والمؤسسات والصناديق الحكومية مع إصدار لوائح جديدة العام الجاري.

وقالت الوكالة إنه بمجرد دخوله حيز التنفيذ ، فإنه سيزيد من كفاءة الإنفاق الحكومي ، ويساعد في الحفاظ على رأس المال داخل البلاد ، ويضمن أن السلع والخدمات الرئيسية التي تشتريها الحكومة من منشأ محلي.

وتعهد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بفتح المملكة وتنويع اقتصادها في إطار سلسلة من الإصلاحات منذ أن جعله والده الملك في المرتبة التالية للعرش في عام 2017.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية في وقت سابق من الشهر الجاري أن 24 شركة أجنبية أعلنت نيتها فتح مكاتب إقليمية في المملكة العربية السعودية ، بما في ذلك PepsiCo و Tim Hortons.
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