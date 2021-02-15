برلماني: السيسي وجه بمنح الحرية لأولياء الأمور في حضور أبنائهم للمدارس أو التعليم عن بعد

أشاد النائب شحاته أبو زيد عضو مجلس النواب، بالقرارات الإنسانية التي أصدرها الرئيس السيسي وتوجيهاته لوزير التربية والتعليم بمنح الحرية لأولياء أمور التلاميذ بالاختيار، بين عودة أبناءهم للدراسة بعد انتهاء فترة الإجازة أو التعليم عن بعد.





وقال عضو مجلس النواب، إنه قرار إنساني من الدرجة الأولى، كما أنه يؤكد على الحرص التام على صحة الطلاب والحفاظ عليهم ومع اشتداد جائحة كورونا عالميا.





وأشار أبو زيد في تصريحات له اليوم، إلى أن مصر ومنذ إيقاف الدراسة في العام الماضي، والاعتماد على نظام الأبحاث أو بدء إجازة منتصف العام مبكرا هذه السنة الدراسية، ثم مدها أسبوع إضافي لتنتهي في 26 فبراير الجاري، يؤكد أن صحة الطلاب أولوية أولى وأن المهم إلا يحدث تكدس داخل الفصول وألا يكون ذلك مبررا لانتشار العدوى.



