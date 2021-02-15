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أخبار البلد

انتخابات محامين جنوب القاهرة.. حسن أمين نقيبا وبدر الرماح يحصد مقعد الموسكى وأبوعيسى لقصر النيل

الإثنين 15/فبراير/2021 - 10:18 م
مجلس نقابة محامين
مجلس نقابة محامين جنوب القاهرة
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نجحت قائمة المرشح حسن امين نقيب محامى جنوب القاهرة فى حسم انتخابات نقابة جنوب القاهرة التى أجريت اليوم فى مقر النقابة العامة بشارع رمسيس.

حصل حسن أمين على مقعد نقيب محامى جنوب القاهرة وبدر الرماح على مقعد نقيب الموسكى وحسن ابوعيسي على مقعد قصر النيل وعابدين وكرم خليفة مقعد مصر القديمة ومحمد جمال مقعد السيدة زينب ومحمد عبد الرحمن مقعد الدرب الأحمر  ومحمد محمد لبيب مقعد الخليفة والمقطم ومحمد مصطفى عثمان مقعد منشية ناصر والجمالية.

وشهدت اللجان الانتخابية، إقبالا كثيفا من قبل المحامين للتصويت فى جولة الإعادة لانتخابات النقابة الفرعية لمحامى جنوب القاهرة والمنعقدة بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس، وذلك لانتخاب نقيب ومجلس جديد، وكذلك فى انتخابات جولة الإعادة لنقابة حلوان والمنعقدة بمقر النادى النهرى بالمعادى. 
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