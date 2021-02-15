انتخابات محامين جنوب القاهرة.. حسن أمين نقيبا وبدر الرماح يحصد مقعد الموسكى وأبوعيسى لقصر النيل

نجحت قائمة المرشح حسن امين نقيب محامى جنوب القاهرة فى حسم انتخابات نقابة جنوب القاهرة التى أجريت اليوم فى مقر النقابة العامة بشارع رمسيس.





حصل حسن أمين على مقعد نقيب محامى جنوب القاهرة وبدر الرماح على مقعد نقيب الموسكى وحسن ابوعيسي على مقعد قصر النيل وعابدين وكرم خليفة مقعد مصر القديمة ومحمد جمال مقعد السيدة زينب ومحمد عبد الرحمن مقعد الدرب الأحمر ومحمد محمد لبيب مقعد الخليفة والمقطم ومحمد مصطفى عثمان مقعد منشية ناصر والجمالية.



