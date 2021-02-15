لمسة وفاء..صورة طبيب الغلابة بالإسماعيلية تزين الوحدات الصحية..شاهد

حرصت الأطقم الطبية بوحدة صحة المحسمة بمحافظة الاسماعيلية، علي تعليق صورة طبيب الغلابة الشاب الدكتور محمد محمد إسماعيل، مدير الطب الوقائي بإدارة القصاصين، الذي وافته المنية منذ أكثر من 3 أشهر.
ونشرت الأطقم الطبية بوحدة طب المحسمة القديمة صورة الطبيب الشاب، تقديرا لجهوده لأكثر من 15 عام فى خدمة المترددين علي الوحدة الطبية.
ومن المقرر أن تنطلق منظومة التأمين الصحي خلال ساعات، فى الاسماعيلية واحتوت اللافته على صورته ودون عليها "طبيب الغلابة الخلوق الدكتور محمد إسماعيل حامل راية الاحترام والتقدير للجميع"، وحرص الجميع على التقاط الصور أمام اللافتة.
وعرف عن الدكتور محمد إسماعيل الشهير بـ«طبيب الغلابة»، إنه طبيب بدرجة مقاتل، كان يعمل ليل نهار، ولا يتأخر عن نداء مريض، فبعد الانتهاء من مواعيد عمل عيادته تجد المرضى، يتصلون به، ويتجهون لمنزله لإجراء الكشف عليهم، ورغم ذلك كشفه لا يتجاوز 10 جنيهات، ومجانًا لغير القادرين.
وكشف عدد من العاملين مع الطبيب الراحل في عيادته، أنه كان يتفق مع أحدى الصيدليات، لصرف الدواء مجانًا لغير القادرين، أو بأسعار رمزية أقل من سعرها الحقيقي، ويتحمل هو ثمنها، وذلك بكتابة عبارة «verry poor» بخط مشبك حتى لا يفهمه المرضى، ويفهمه الصيدلي فقط.
وما أن تدخل إلى عيادة «إسماعيل، تجد الابتسامة، التي تساهم في شفاء المرضى قبل إجراء الكشف عليهم، فكان الراحل بالنسبة للمريض بمثابة «ملاك رحمة»، بمجرد النظر لوجهه تشعر بتعافي جسدك من الألم.
وسيطرت حالة من الحزن على أهالي مراكز القصاصين والتل الكبير وأبوصوير بالإسماعيلية، بعد وفاة «طبيب الغلابة»، حيث أكد الأهالي أن كشفه لم يتجاوز الـ10 جنيهات، ومجانًا لغير القادرين، كما أنه كان يتمتع بحسن السيرة والطيبة، ولم يتأخر عن أحد أبدًا.
يذكر أن الدكتور محمد إسماعيل كان أحد أبطال الجيش الأبيض الذين قدموا العديد من البطولات منذ بداية انتشار فيروس كورونا المستجد، وتمكن من الحد في انتشاره في مدينة القصاصين، بإجراءات التقصي للمخالطين والعزل المنزلي للمواطنين ومتابعتهم.
وطالب الأطباء باطلاق اسمه على الوحدة الصحة تخليدًا لذكراه.