لمسة وفاء..صورة طبيب الغلابة بالإسماعيلية تزين الوحدات الصحية..شاهد

حرصت الأطقم الطبية بوحدة صحة المحسمة بمحافظة الاسماعيلية، علي تعليق صورة طبيب الغلابة الشاب الدكتور محمد محمد إسماعيل، مدير الطب الوقائي بإدارة القصاصين، الذي وافته المنية منذ أكثر من 3 أشهر.





ونشرت الأطقم الطبية بوحدة طب المحسمة القديمة صورة الطبيب الشاب، تقديرا لجهوده لأكثر من 15 عام فى خدمة المترددين علي الوحدة الطبية.





ومن المقرر أن تنطلق منظومة التأمين الصحي خلال ساعات، فى الاسماعيلية واحتوت اللافته على صورته ودون عليها "طبيب الغلابة الخلوق الدكتور محمد إسماعيل حامل راية الاحترام والتقدير للجميع"، وحرص الجميع على التقاط الصور أمام اللافتة.





وعرف عن الدكتور محمد إسماعيل الشهير بـ«طبيب الغلابة»، إنه طبيب بدرجة مقاتل، كان يعمل ليل نهار، ولا يتأخر عن نداء مريض، فبعد الانتهاء من مواعيد عمل عيادته تجد المرضى، يتصلون به، ويتجهون لمنزله لإجراء الكشف عليهم، ورغم ذلك كشفه لا يتجاوز 10 جنيهات، ومجانًا لغير القادرين.





وكشف عدد من العاملين مع الطبيب الراحل في عيادته، أنه كان يتفق مع أحدى الصيدليات، لصرف الدواء مجانًا لغير القادرين، أو بأسعار رمزية أقل من سعرها الحقيقي، ويتحمل هو ثمنها، وذلك بكتابة عبارة «verry poor» بخط مشبك حتى لا يفهمه المرضى، ويفهمه الصيدلي فقط.





وما أن تدخل إلى عيادة «إسماعيل، تجد الابتسامة، التي تساهم في شفاء المرضى قبل إجراء الكشف عليهم، فكان الراحل بالنسبة للمريض بمثابة «ملاك رحمة»، بمجرد النظر لوجهه تشعر بتعافي جسدك من الألم.





وسيطرت حالة من الحزن على أهالي مراكز القصاصين والتل الكبير وأبوصوير بالإسماعيلية، بعد وفاة «طبيب الغلابة»، حيث أكد الأهالي أن كشفه لم يتجاوز الـ10 جنيهات، ومجانًا لغير القادرين، كما أنه كان يتمتع بحسن السيرة والطيبة، ولم يتأخر عن أحد أبدًا.





يذكر أن الدكتور محمد إسماعيل كان أحد أبطال الجيش الأبيض الذين قدموا العديد من البطولات منذ بداية انتشار فيروس كورونا المستجد، وتمكن من الحد في انتشاره في مدينة القصاصين، بإجراءات التقصي للمخالطين والعزل المنزلي للمواطنين ومتابعتهم.





وطالب الأطباء باطلاق اسمه على الوحدة الصحة تخليدًا لذكراه.



