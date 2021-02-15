مدير التعليم العام: نزول طلاب 3 إعدادي للامتحانات مُجازفة كبيرة خلال الفترة الحالية

أكد محمد عبد التواب، مدير عام الإدارة العامة للتعليم العام، أن قرارات وزير التربية والتعليم الأخيرة في مصلحة الطالب وأولياء الأمور بشكل كبير، موضحًا أن نزول طلاب 3 إ عدادي لـ الامتحانات مجازفة كبيرة خلال الفترة الحالية بسبب أعدادهم الكبيرة.





وأضاف محمد عبد التواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن طلاب الدمج يخضعون لـ امتحانات مختلفة عن الامتحانات العادية، حيث إن هناك صياغة مختلفة لأسئلة الامتحان عن الشكل العادي، موضحًا أن هناك طرق يتم دراستها بخصوص كيفية تنفيذ امتحانات الدمج.





وتابع "الامتحان المُجمع يقيس قدرات خاصة للطلاب و تم تجربة هذا الشكل من الامتحانات خلال امتحانات التخلف لـ3 إعدادي".





وأكد أن "الامتحان سيكون عبارة عن 5 أفرع كل فرع به أسئلة خاصة به، حيث إن هناك أسسا ومراعاة الوزن النسبي لكل مادة لوضع الامتحان، مستطردا "الامتحانات المُجمعة ليس بها نجاح أو رسوب".



