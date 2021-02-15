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تامر أمين يكشف تفاصيل الواقعة الحقيقية التي يجسدها فيلم السرب ..فيديو

الإثنين 15/فبراير/2021 - 10:14 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
كشف الإعلامي تامر أمين، عن تفاصيل فيلم "السرب" بعد نجاح البرومو الدعائي الأول له والذي دفع الكثيرون لانتظاره بتلهف وترقب.

وقال "أمين"، خلال تقديم برنامجه "آخر النهار" المذاع عبر قناة "النهار"، "في مثل هذا اليوم عام 2015  قتل 21 مصريا بالأراضي الليبية في واقعة آلمت المصريين جميعا، ولكن الرد السريع والحاسم من القوات المسلحة أخذ حقهم".

وتابع "الضربة التي قامت بها القوات المسلحة كانت حديث العالم أجمع، وأشفت صدورنا جميعا بعد القصاص من تنظيم "داعش" الإرهابي.
 
وأشار إلى أن الجميع ينتظر فيلم السرب، قائلا "هيرفع راسنا مثل مسلسل الاختيار، وهو عمل شبه الأعمال الأجنبية"، مشيدا "بقينا نعمل أعمال وطنية بشكل درامي مبهر مفتخر".
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