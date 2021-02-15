أخبار النادي الأهلي .. 4 غيابات مؤثرة في مواجهة المريخ .. وتدريبات تأهيلية لعودة نجمي الفريق الغائبين

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق ‏لمواجهة المريخ السوداني، المقرر إقامتها في التاسعة مساء غدٍ الثلاثاء، في الجولة الأولى من ‏منافسات دوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي من تحقيق المركز الثالث في بطولة العالم للأندية والاستحواذ على الميدالية البرونزية بعد مشوار مميز في البطولة، ثلاث مباريات فاز في 2 وهزم في واحدة أمام بطل العالم بايرن ميونخ.





عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة بالفيديو ‏مع اللاعبين، قبل انطلاق المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، للحديث عن مواجهة ‏المريخ السوداني المقرر لها مساء غد الثلاثاء.‏



