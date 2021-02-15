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رياضة

أخبار النادي الأهلي .. 4 غيابات مؤثرة في مواجهة المريخ .. وتدريبات تأهيلية لعودة نجمي الفريق الغائبين

الإثنين 15/فبراير/2021 - 10:11 م
الاهلي
الاهلي
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عمرو ابوبكر
نشر " صدى البلد " مجموعة من الأخبار التي تخص النادي الأهلي سواء المحلية أو الإفريقية، التي جاءت على مدار اليوم من خلال السطور الآتية:

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق ‏لمواجهة المريخ السوداني، المقرر إقامتها في التاسعة مساء غدٍ الثلاثاء، في الجولة الأولى من ‏منافسات دوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي من تحقيق المركز الثالث في بطولة العالم للأندية والاستحواذ على الميدالية البرونزية بعد مشوار مميز في البطولة، ثلاث مباريات فاز في 2 وهزم في واحدة أمام بطل العالم بايرن ميونخ. 

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة بالفيديو ‏مع اللاعبين، قبل انطلاق المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، للحديث عن مواجهة ‏المريخ السوداني المقرر لها مساء غد الثلاثاء.‏

واصل محمود متولي وناصر ماهر، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ ‏البرنامج التأهيلي على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم، في ختام استعدادات الأهلي لمواجهة ‏المريخ السوداني المقرر لها التاسعة مساء غد الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي، في الجولة ‏الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.‏

 يرتدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي زيه التقليدي في مباراة الغد أمام المريخ السوداني، في افتتاح دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، وفقا لما أسفر عنه الاجتماع الفني للمباراة الذي عقد اليوم بمقر النادي بالجزيرة.

يعاني الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من عدة غيابات مؤثرة قبل خوض مباراة المريخ السوادني المقرر إقامتها غدًا الثلاثاء باستاد القاهرة في إطار لقاءات الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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