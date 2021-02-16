ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

باحث اقتصادي: لدينا مشكلة إن الشباب عايزين يشتغلوا بشهادتهم .. فيديو

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 03:04 ص
فرص عمل
فرص عمل
Advertisements
إبراهيم القادري
قال أحمد أبو علي الباحث الاقتصادي، إن هناك ظروفا أدت إلى ارتفاع معدل البطالة ومنها انتشار فيروس كورونا ولكن الدولة المصرية تعاملت مع هذا الأمر باحترافية شديدة جدا .

واضاف احمد ابو علي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " راي عام " المذاع علي قناة " تن " : الدولة قامت بالتصدي للبطالة أثناء جائحة فيروس كورونا من خلال مبادرة منح دعم العمالة غير المنتظمة، والتي أطلقها البنك المركزي، مؤكدا ان هناك الكثير من الشركات تبحث عن عمال.

واوضح ابو علي، أن الفترة الاخيرة في مصر تولدت خلالها العديد من فرص العمل في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن المجتمع المصري يواجه مشكلة وهي ان الشباب كلها عايزة تشتغل بشهادتها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الغطاء الاقتصادي.. برلمانى: احتياطي البنك المركزى حصن مصر من اضطرابات كورونا

تحقيق التوازن بين التشغيل وإجراءات كورونا.. سعفان يترأس المجلس الأعلي للحوار المجتمعي

إشادات عالمية وتوقعات بتعافي اقتصادنا خلال 2021.. برلمانيون: مصر على الخريطة العالمية في التقدم بسبب الإصلاح.. واقتصادها فاق التوقعات رغم كورونا

ننشر نص كلمة وزير القوى العاملة أمام مجلس النواب

منها تشغيل أكثر من 3 ملايين عامل.. مفاجآت وزير القوى العاملة للمصريين

لحل مشكلة خفض العمالة.. نائب يطالب بتشديد الرقابة على أصحاب شركات القطاع الخاص

ترشيحاتنا

مش ثقافتنا.. تامر أمين ينفعل على الهواء

صاحب واقعة السفر بالحمار من الجيزة لـ أسوان يحرج مذيعة علي الهواء.. فيديو

أخبار النادي الأهلي .. 4 غيابات مؤثرة في مواجهة المريخ .. وتدريبات تأهيلية لعودة نجمي الفريق الغائبين

العظمى 14.. الأرصاد: انخفاض كبير فى درجات الحرارة لمدة ٣ أيام.. فيديو

4 أسباب تجبرك لعدم تناول المشروبات الغازية من العلب نهائيا

مجلس الوزاء الكويتي يصدر قرارات عاجلة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حسدوها.. آخر لحظات حياة فاتن فريد.. وسر اتهام ابنتها بالقتل لزوج أمها | فيديو وصور

أسعار السيارة mg-5 لعام 2021.. وأبرز مواصفاتها

في عيد ميلادها الـ 39.. أجرأ إطلالات نسرين طافش عرضتها للانتقاد