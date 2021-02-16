باحث اقتصادي: لدينا مشكلة إن الشباب عايزين يشتغلوا بشهادتهم .. فيديو

قال أحمد أبو علي الباحث الاقتصادي، إن هناك ظروفا أدت إلى ارتفاع معدل البطالة ومنها انتشار فيروس كورونا ولكن الدولة المصرية تعاملت مع هذا الأمر باحترافية شديدة جدا .
واضاف احمد ابو علي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " راي عام " المذاع علي قناة " تن " : الدولة قامت بالتصدي للبطالة أثناء جائحة فيروس كورونا من خلال مبادرة منح دعم العمالة غير المنتظمة، والتي أطلقها البنك المركزي، مؤكدا ان هناك الكثير من الشركات تبحث عن عمال.
واوضح ابو علي، أن الفترة الاخيرة في مصر تولدت خلالها العديد من فرص العمل في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن المجتمع المصري يواجه مشكلة وهي ان الشباب كلها عايزة تشتغل بشهادتها.