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محافظات

استكمال مشروع حصر الأراضي الفضاء ووضع لافتات لمنع التعدي عليها في سفاجا

الإثنين 15/فبراير/2021 - 11:27 م
حصر الأراضي الفضاء
حصر الأراضي الفضاء
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إبراهيم جادالله
أكدت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، على استكمال مشروع حصر الأراضي الفضاء على مستوى المدينة تنفيذا لتعليمات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر. 

وأوضحت رئيس المدينة، أنه تم تشكيل لجنة من الإدارات المختصة لمراجعة الأراضي  غير المستغلة، والفضاء، وكلفت إدارة الشئون الإدارية بتثبيت لافتات عليها لتوضيح هويتها وعدم السماح بالتعدي عليها من قبل المواطنين أو استغلالها في التشوينات. 

وأضافت المغربي أن تلك الإجراءات تأتي بهدف وضع تصور لتعظيم الإستفادة منها، بما يحقق النفع العام وحسن استغلال موارد الدولة، على أن تتولى لجنة تنظيم التصرف في أصول الدولة إعداد قاعدة البيانات وتحديد أولويات البيع طبقا للتوزيع الجغرافي والتحليلات المكانية.

وأشارت رئيس المدينة إلي أن عملية توزيع أو طرح  تلك الأراضي سوف يتم طبقًا للقوانين واللوائح المنظمة لهذا الشأن، تحقيقًا للشفافية للحصول على أفضل عائد من أصول الدولة.

استكمال مشروع حصر الأراضي الفضاء ووضع لافتات لمنع التعدي عليها في سفاجا
استكمال مشروع حصر الأراضي الفضاء ووضع لافتات لمنع التعدي عليها في سفاجا
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