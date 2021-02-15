وفد مصري في ليبيا استعدادا لإعادة فتح السفارة المصرية بـ طرابلس

قال خالد الترجمان رئيس مجموعة العمل الوطني الليبي إن وفدا مصريا يزور ليبيا استعدادا لإعادة فتح السفارة المصرية في طرابلس وهذه الخطوات من الدبلوماسية المصرية تأتي بثمارها الجيدة لإعادة الاستقرار في المنطقة العربية.









وأضاف الترجمان خلال مداخلة هاتفية في برنامج " رأي عام " المذاع على قناة " تن"، أن الإخوان مازالوا يسيطرون على الجهة الغربية من ليبيا ومازالت تركيا تهدد وتتوعد بأنها لن تخرج من ليبيا وأنها بينها وبين ليبيا ارتباطات لن تنتهي .







