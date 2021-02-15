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وفد مصري في ليبيا استعدادا لإعادة فتح السفارة المصرية بـ طرابلس

الإثنين 15/فبراير/2021 - 10:37 م
الترجمان
الترجمان
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إبراهيم القادري
قال خالد الترجمان رئيس مجموعة العمل الوطني الليبي إن وفدا مصريا يزور ليبيا استعدادا لإعادة فتح السفارة المصرية في طرابلس وهذه الخطوات من الدبلوماسية المصرية تأتي بثمارها الجيدة لإعادة الاستقرار في المنطقة العربية.


وأضاف الترجمان خلال مداخلة هاتفية في برنامج " رأي عام " المذاع على قناة " تن"، أن الإخوان مازالوا يسيطرون على الجهة الغربية من ليبيا ومازالت تركيا تهدد وتتوعد بأنها لن تخرج من ليبيا  وأنها بينها وبين ليبيا ارتباطات لن تنتهي .


وأوضح الترجمان ، أن الدبلوماسية المصرية توصلت إلى حلول في مواقف عديدة ومنها الموقف التونسي والجزائري وأصبح موقف الدولتين على الحياد بفضل تدخل الدبلوماسية المصرية .
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