من يعرض نفسه للمساءلة القانونية.. تحذير للمخابز من استخدام مادة مسرطنة في الخبز.. فيديو

قال عطية حمادة رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة ان منظمة سلامة الغذاء أصدرت تحذيرا من استخدام مادة برومات البوتاسيوم التي تدخل في تصنيع الخبز ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمسألة القانونية.





واضاف عطية حمادة خلال مداخلة هاتفية في برنامج " راي عام " المذاع على قناة " تن " ، جميع المخابز التي تنتج الخبز لا تستخدم الا الخميرة والملح والماء والدقيق فقط لا غير ولا يوجد اى اضافات يتم ادخالها الي عجين الخبز .



