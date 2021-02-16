عندنا غيرها ومحتاجين فلوس.. تعرف على عقوبة الزوجين المتهمين بعرض رضيعتهما للبيع

أدلى الزوجان المتهمان ببيع ابنتهما الرضيعة البالغة من العمر 6 أشهر عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" في القليوبية، باعترافات أمام جهات التحقيق، مؤكدين أن لديهما طفلا آخر يبلغ من العمر عامين، ولحاجتهما إلى المال تم عرض الطفلة للبيع نظير مبلغ 50 ألف جنيه.









وأشار المتهمان إلى أنهما اتفقا على عمل منشور بمواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بشرط أن من يقوم بشراء الطفلة يكون من أسرة طيبة، وأن يتمكنا من رؤيتها، مؤكدين أن الحاجة للمال كانت دافعا لذلك.





من ناحية أخرى، قررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات وتسليم الطفلة لأحد أفراد عائلة الأم لرعايتها، وطلبت النيابة إجراء تحليل "dna" على الطفلة للتأكد من نسب الطفلة للمتهمة وزوجها، وبيان ما إذا كانت ابنتهما من عدمه، كما طلبت تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.









وكانت أجهزة الأمن بالقليوبية تمكنت بالتنسيق مع الإدارة العامة للهجرة غير الشرعية من ضبط زوجين مقيمين بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بعرض طفلتهما الرضيع التي تبلغ من العمر 3 أشهر للبيع نظير مبلغ مالي على صفحات التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وتم ضبط المتهمين، وأحيلا للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.









تلقى اللواء حاتم الحداد، مدير مباحث القليوبية، إخطارا بقيام زوجين بعرض طفلتهما الرضيعة البالغة من العمر 6 أشهر للبيع على صفحات التواصل الاجتماعي "فيس بوك".













العقوبة المنتظرة للمتهمين

تنص المادة 291 من قانون العقوبات على أنه: "يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية ويكون الطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر".









مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من باع طفلا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقا، أو استغلاه جنسيا أو تجاريا أو استخدمه في العمل القسري أو غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة في الخارج.









ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلا من الأفعال المذكورة في الفقرة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك.









ومع عدم الإخلال بأحكام المادة 116 مكرر من قانون الطفل تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.