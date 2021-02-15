ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

حكم ابتعاد الرجل عن زوجته مدة طويلة.. وهل لابد من عقد جديد عند العودة؟.. الإفتاء تجيب

الإثنين 15/فبراير/2021 - 11:04 م
حكم ابتعاد الرجل
حكم ابتعاد الرجل عن زوجته مدة طويلة وهل لابد من عقد جديد
Advertisements
محمد شحتة
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل ابتعاد الرجل عن زوجته لفترة طويلة يحتاج إلى كتب كتاب جديد؟!




وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الأصل في الزواج أن تقوم الحياة على المودة والرحمة ولا يبتعد الزوج عن زوجته فترة كثيرة إلا لسبب مقبول كالبحث عن عمل.


وقال إنه بعد رجوع الزوج من سفره أو بعد الصلح بين الزوجين، أو بعد الابتعاد عن الزوجة كثيرا، لا يتطلب الأمر كتب كتاب جديد فالزواج الأمر مستمر ولا شيء فيه، وهذا يختلف تماما عن ما يسمى بالفقه الإيلاء.


وأشار إلى أن الإيلاء معناه، أن يحلف الرجل على زوجته بألا يقترب من زوجته لمدة أربعة أشهر، ففي هذه الحالة ترفع الزوجة الأمر إلى القاضي وحينها يخيره القاضي بأن يرجع إلى زوجته ويكفر عن يمينه أو يطلق.


معنى الإيلاء وكفارته
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن الإيلاء هو أن يحلف الرجل ألا يقرب زوجته أربعة أشهر فأكثر وحينئذ فإن رجع وفاء قبل مرور الأربعة أشهر حنث فى يمينه فعليه كفارة يمين.


وأضافت لجنة الفتوى، في ردها على سؤال "مامعنى الإيلاء وما كفارته؟ أنه إن أصر على ترك قربانها فإنه يمهل أربعة أشهر فما أن يرجع إلى زوجته ويقربها ويكفر عن يمينه وإما أن يطلقها رفعًا للضرر عنها.


واستشهدت اللجنة، بقوله تعالى:  "للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم * وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

كيفية إرجاع الزوجة بعد الطلاق وانتهاء العدة

هل يقع الطلاق بلفظ "عليا الطلاق؟" الإفتاء ترد

هل ابتعاد الرجل عن زوجته فترة طويلة يحتاج إلى كتب كتاب جديد ؟ الإفتاء تجيب

رد المهر عند الخلع.. هل يسقط الزوج حقه بسبب إساءة معاملة الزوجة؟.. الإفتاء توضح

ترشيحاتنا

مقابلة رغد صدام حسين تثير أزمة.. ومطالب باستدعاء سفراء الأردن والسعودية

صدق عليها الرئيس السيسي.. خطة طارق شوقي لطلاب الثانوية العامة

أخبار النادي الأهلي .. 4 غيابات مؤثرة في مواجهة المريخ .. وتدريبات تأهيلية لعودة نجمي الفريق الغائبين

التنمية المحلية توجه نصيحة هامة للمواطنين قبل بداية موجة الطقس السيئ ..فيديو

قرار عاجل من أمن المنيا بشأن صاحب رحلة الحمار

الصحة العالمية تسمح بالاستخدام الطارئ لـ لقاح استرازينيكا ضد كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انطلاق فورد فوكاس الجديدة في مصر .. السعر والمواصفات

تبدأ من 165 ألفا .. مواصفات كيا سول وسعرها في سوق المستعمل

ببدلة بيضاء.. أروى تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها