حكم ابتعاد الرجل عن زوجته مدة طويلة.. وهل لابد من عقد جديد عند العودة؟.. الإفتاء تجيب

وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الأصل في الزواج أن تقوم الحياة على المودة والرحمة ولا يبتعد الزوج عن زوجته فترة كثيرة إلا لسبب مقبول كالبحث عن عمل.

وأشار إلى أن الإيلاء معناه، أن يحلف الرجل على زوجته بألا يقترب من زوجته لمدة أربعة أشهر، ففي هذه الحالة ترفع الزوجة الأمر إلى القاضي وحينها يخيره القاضي بأن يرجع إلى زوجته ويكفر عن يمينه أو يطلق.

معنى الإيلاء وكفارته

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن الإيلاء هو أن يحلف الرجل ألا يقرب زوجته أربعة أشهر فأكثر وحينئذ فإن رجع وفاء قبل مرور الأربعة أشهر حنث فى يمينه فعليه كفارة يمين.









وأضافت لجنة الفتوى، في ردها على سؤال "مامعنى الإيلاء وما كفارته؟ أنه إن أصر على ترك قربانها فإنه يمهل أربعة أشهر فما أن يرجع إلى زوجته ويقربها ويكفر عن يمينه وإما أن يطلقها رفعًا للضرر عنها.







