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فن

تعرف على إيرادات فيلم wonder woman 1984 حول العالم

الإثنين 15/فبراير/2021 - 10:57 م
فيلم wonder woman
فيلم wonder woman 1984
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شروق إبراهيم
ارتفعت حصيلة إيرادات فيلم  Wonder woman 1984  بوصولها إلى 157 مليون دولار أمريكي حول العالم، بحسب ما جاء في موقع بوكس أوفيس موجو. 

وحقق wonder woman 1984 إيرادات في الولايات المتحدة الأمريكية وصلت إلى 41 مليونا و300 الف دولار أمريكي، اما في افريقيا وآسيا واوروبا وصل الى 115 مليونا و 300 الف دولار أمريكي. 

وتعود قصة الفيلم إلى الثمانينيات وبالأخص عام 1984 ، في ذروة الحرب الباردة لتواجه اثنين من الأعداء الجدد وهما لورد ماكس وصديقتها القديمة مينيرفا / الفهد، المدعومين بواسطة الاتحاد السوفيتي.

Wonder Woman 1984 هو الجزء المكمل لفيلم المرأة المعجزة الذي صدر عام 2017 .

الفيلم من إخراج باتي جنكينز وتأليف جنكينز وجيف جونز وديفيد كالهام، ومن بطولة غال جادوت وكريس باين وكريستين ويج وبيدرو باسكال وكوني نيلسن وروبن رايت.

وتقع أحداث الفيلم في عام 1984 خلال الحرب الباردة حيث تواجه ديانا وحبيبها تريفور تهديد من رجال أعمال يدعى ماكسويل لورد ومرأة خارقة تسمى تشيتاه.
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