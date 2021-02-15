ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

حقيقة طلبات الإحاطة في البرلمان بشأن حظر المواقع الإباحية

الإثنين 15/فبراير/2021 - 11:39 م
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
عادل نصار
كشف النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن أن قانون حماية البيانات الشخصية استهلك 65 جلسة نقاش في مجلس النواب.


وأضاف بدوي، في حوار مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج 90 دقيقة، المذاع عبر شاشة المحور، مساء اليوم الاثنين، أن لجنة الاتصالات بمجلس النواب لم تتلق طلبات إحاطة بشأن حظر المواقع الإباحية.


وأكد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أنني أمثل دائرة بها أكثر من مليون ناخب في 53 قرية، مشيرا إلى أنه في الموجة الأولي من فيروس كورونا زاد استخدام الانترنت بمعدل 130%.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

رئيس اتصالات النواب: قانون المعاملات الإلكترونية سيكون على رأس أولوياتنا

رئيس اتصالات البرلمان يطالب بحصر مكاتب البريد غير المطورة بالتنسيق مع النواب

مقدم مقترح غلق المواقع: لن نحرس أطفالنا في البيوت من الأفلام الإباحية

ترشيحاتنا

20 صورة تكشف قصة الضربة الجوية.. ننشر تفاصيل جديدة عن فيلم السرب لـ أحمد السقا

وزير التعليم العالي يرد على هجوم السوشيال ميديا.. فيديو

تبدأ من 165 ألفا .. مواصفات كيا سول وسعرها في سوق المستعمل

وفاة ثاني أميرة بالعائلة المالكة السعودية خلال 24 ساعة

العظمى 14.. الأرصاد: انخفاض كبير فى درجات الحرارة لمدة ٣ أيام.. فيديو

الزموا البيوت .. الأرصاد: أمطار رعدية وعواصف خلال ساعات .. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار السيارة mg-5 لعام 2021.. وأبرز مواصفاتها

في عيد ميلادها الـ 39.. أجرأ إطلالات نسرين طافش عرضتها للانتقاد

بعد تصدرها تريند .. أجمل 10 صور لـ حورية فرغلي تكشف عن أنوثتها