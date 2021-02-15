حقيقة طلبات الإحاطة في البرلمان بشأن حظر المواقع الإباحية

كشف النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن أن قانون حماية البيانات الشخصية استهلك 65 جلسة نقاش في مجلس النواب.









وأضاف بدوي، في حوار مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج 90 دقيقة، المذاع عبر شاشة المحور، مساء اليوم الاثنين، أن لجنة الاتصالات بمجلس النواب لم تتلق طلبات إحاطة بشأن حظر المواقع الإباحية.









وأكد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أنني أمثل دائرة بها أكثر من مليون ناخب في 53 قرية، مشيرا إلى أنه في الموجة الأولي من فيروس كورونا زاد استخدام الانترنت بمعدل 130%.



