مصرع شخص وإصابة 2 في حادث تصادم بالدقهلية

لقي شخص مصرعه فيما أصيب آخران فى حادث تصادم بين دراجة بخارية وسيارة ملاكى على طريق منشأة الإخوه / ميت العامل أمام قرية أبوداود العنب التابعه لمركز أجا بمحافظة الدقهلية .





وكان اخطار قد ورود لمديرية امن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة أجا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ومتوفى ومصابين على الطريق الفرعى ( منشأة الأخوة / ميت العامل ) أمام قرية " أبوداود العنب " دائرة مركز أجا .





وبانتقال الضباط الى مكان البلاغ والفحص تبين أن طرفى الحادث كلا من السيارة رقم ( ى ط ٢٤٤٨ ملاكى ) فر فائدها هاربا تاركا السيارة و دراجة نارية ( بدون لوحات معدنية ) قيادة عمرو عبدالحميد أبوالنجا ١٨ عاما عامل ، ومقيم قرية " ميت غراب" دانرة مركز السنبلاوين.





كما تبين ان سبب الحادث إختلال مقود القيادة بيد قائد الدراجة النارية مما أدى إلى إصطدامه بالسيارة بالمواجهة ونتج عن ذلك وفاة قائد الدراجة النارية وتم نقل جثمانه إلى مستشفى أجا المركزى، وإصابة كلا من مرافق قائد الدراجة النارية المدعو محمود عصام جميل ٢٢ عاما عامل ومقيم قرية " ميت غراب " دائرة مركز السنبلاوين بنزيف بالبطن واشتباه ما بعد الارتجاج، ومرافقة قائد السيارة المدعوة إيمان عمر عبدالبديع حجازى ١٦ عاما طالبة ومقيمة قرية " أبـوداود العنب " دائرة مركز أجا بجروح متهتكة وتورم بالجبهة وإشتباه مابعد الارتجاج، وتم نقلهما إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة ( ولا يمكن إستجوابهما) .



