حسن الرداد يوجه رسالة مؤثرة إلى والدته الراحلة في عيد الحب





وقال حسن :" نظرة عينيکي لها الف معنی ، مشاعر كتير جواکی وأنا في حضنك في يوم فرحی ، مشاعر كتير مش عارف أعبر عنها بكلام بس حاسسها كويس.





وأضاف حسن : "كل عيد حب كنت بجيبلي ورد هدية وأنا كمان، والسنة دي هديتي لك هي الكلمات البسيطة دى، كل عيد حب وانتي أجمل أم و أعظم سيدة في العالم "





وكان حسن الرداد قد أعلن منذ ايام وفاة والدته، ونشر صورة لهما عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، معلقا "توفيت إلى رحمة الله تعالى والدتي.. أحن وأطيب أم في الدنيا السيدة فادية الرداد، مع السلامة يا أغلى وأطيب أم في الدنيا، سلميلي على فادي وبابا، إن شاء الله نتجمع كلنا في الجنة يا رب.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

يذكر أن آخر أعمال حسن الرداد فيلم "توأم روحي" مع أمينة خليل وعائشة بن أحمد، الذي طُرح في دور العرض السينمائي 18 أغسطس.

نشر الفنان حسن الرداد تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام يوجه رسالة مؤثرة إلى والدته فى عيد الحب.